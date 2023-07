Schockmoment für alle Taylor Swift-Fans - zumindest in Frankreich. Weil sich zu viele Leute in der virtuellen Warteschlange befanden, um eine Karte für ihre "The Eras Tour" zu ergattern, musste Ticketmaster den Vorverkauf abbrechen.

Genau das sollte eigentlich vermieden werden: Popstar Taylor Swift kommt im Rahmen ihrer großen "The Eras Tour" nach Europa, darunter auch in Deutschland. Damit der Vorverkauf so unkompliziert wie möglich verläuft, wurden von Ticketmaster vorab Presale-Codes gesendet - unter anderem auch, um Weiterverkäufe der Karten zu verhindern. Doch in Frankreich musste nun der Vorverkauf gestoppt werden.

Grund dafür war die virtuelle Warteschlange, in der sich mehr als eine Million Menschen einreihten. Dadurch brach die Internetseite zusammen, weswegen der Verkauf abgebrochen werden musste. Somit konnten sich zahlreiche Fans der 33-Jährigen kein Ticket ergattern und beschwerten sich auf Twitter. "Ticketmaster sollte sich nicht mit den Franzosen anlegen, sie werden wirklich eine weitere Revolution auslösen", lautete ein Tweet.

Auch Probleme in den USA

Ticketmaster selbst äußerte sich zu den technischen Problemen auf Twitter und schrieb, dass der geplante Vorverkauf für die Konzerte in Paris und Lyon nicht wie geplant stattfinden werde. Jedoch seien alle Codes, die noch nicht verwendet wurden, weiterhin gültig und Fans werden über einen neuen Termin informiert. Wann genau der neue Vorverkauf in Frankreich stattfindet, ist noch nicht bekannt.

Bereits der Vorverkauf in den USA verlief alles andere als reibungslos. November letzten Jahres stürzte die Seite von Ticketmaster ab, wodurch zahlreiche Fans - nach stundenlanger Wartezeit - ihre Karten verloren. Das Unternehmen entschuldigte sich "bei Taylor und all ihren Fans - insbesondere bei denen, die beim Kauf von Tickets eine schreckliche Erfahrung gemacht haben".

Ob Fans in Deutschland mehr Glück haben werden, wird sich zeigen. Der Vorverkauf für die Konzerte in München, Hamburg und Gelsenkirchen startet an diesem Mittwoch. Allerdings sind die Karten nicht auf Ticketmaster, sondern bei Eventim zu erwerben.