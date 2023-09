"Ich habe das Gefühl, es wird ein toller Tag", startet Tom Kaulitz hoffnungsvoll in die vierten Blind Auditions der ProSieben-Sat.1-Show "The Voice" - was für ein Trugschluss! Dafür findet Shirin David einen neuen Therapeuten, Giovanni Zarrella lässt sich auf eine gewagte Wette ein und Ronan Keating zückt die Klorolle.

"Team Toll! Team Toll! Team Toll!", heizen Bill und Tom Kaulitz das "The Voice of Germany"-Publikum an, um sich bei den vierten Blind Auditions die nötige Rückendeckung im Kampf der Coaches um die besten Talente zu bekommen. Die Zwillinge (Tom+Bill=Toll) verteilen Fähnchen und T-Shirts, doch alle Manipulationsversuche scheitern kläglich...

Dabei hätten sie Linus Nehrig sehr gerne in ihren Reihen gehabt. Für den 19-Jährigen ist es ein Wunder, nach seinem Kampf gegen Depressionen überhaupt vor großem Publikum aufzutreten. Am Klavier performt er mit geschlossenen Augen "Kiss Me". Schon nach den den ersten Tönen drückt Ronan Keating den Buzzer. Die anderen folgen, doch einer verpufft: Giovanni Zarrella wurde von Keating geblockt - eine der neu eingeführten Gemeinheiten dieser Staffel der ProSieben-Sat.1-Show.

Die Halle tobt, Linus wird von den Emotionen überrollt. "Mein Name ist nicht Blocked, mein Name ist Giovanni", übernimmt Zarrella das Wort, obwohl er keine Chance auf das Talent hat. "Es war einer der besten Blocks bei dieser Staffel, denn du bringst alles mit. Du hast eine einzigartige Stimme", knirscht der Geblockte mit den Zähnen. Shirin David findet gar: "Ich muss sagen, es war schon respektlos, so gut zu singen." Ronan Keating will durch seine eigenen Erfahrungen Linus' Unsicherheiten in den Griff kriegen: "Ich war 16, als ich in die Musikbranche kam." "Ich war 15!", ruft Bill Kaulitz dazwischen und wirbt für sein Team Toll. "Team Toilette", revanchiert sich der rüde unterbrochene Keating und rollt mit den Augen. Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte: Linus entscheidet sich für Shirin David als Coach!

Die Rapperin sichert sich auch Chayane Coetzee, die rockröhrig den Michael-Jackson-Klassiker "Billie Jean" vorträgt, und sticht damit die Kaulitz-Zwillinge sowie Zarrella aus. Da hilft nicht mal mehr der bewährte Mama-Trick des Italieners.

Ein guter Tag für Ronan Keating

Einen Vierer-Buzzer ohne Block holt sich die 18-jährige Französin Lisa Christ mit ihrer Balladen-Version von "Voyage Voyage" ab. "Ich hatte so Gänsehaut, als ich dich gesehen habe. Das ist ja unfassbar", ist Bill hin und weg. Tom kramt zum Bezirzen seine Französischkenntnisse hervor: "J'adore." Doch Lisa entscheidet sich lieber für Ronan Keating. Der schnappt sich das Mikro und trällert als Entschuldigung seinen Hit "Baby Can I Hold You", der mit dem Wort "Sorry" beginnt. Da kann Tom Kaulitz nicht lange böse sein: "Entschuldigung angenommen."

"Ich bin eher im Genre Heavy Metal unterwegs", deshalb macht sich Informatiker Egon Herrnleben keine großen Hoffnungen auf ein Weiterkommen. Er rockt und headbangt "Whiskey In the Jar", was wider Erwarten den Iren Ronan Keating sowie Team Toll voll mitreißt. "Der Song ist von Thin Lizzy, du hast ihn wie Axel Rose gesungen. Dann hast du ein bisschen Metallica mit reingebracht und ein bisschen Iron Maiden", liebt der Ex-Boyzone-Star Egons Vielseitigkeit und schnappt Tokio Hotel das Talent vor der Nase weg. Als kleinen Diss wirft er "Team Toilette" zwischendurch eine Klorolle zu.

Giovanni Zarrella beeindruckt mit Empathie

Auch für Giovanni Zarrella läuft der Abend - trotz Blocks - rund. Laura Schopf aus der Nähe von Stuttgart singt gefühlvoll "Goodbye My Lover" und entscheidet sich - ganz die Schwaben-Connection - für den ehemaligen Bro'Sis-Sänger. Konkurrent Keating wirkt regelrecht eingeschnappt: "Ich wollte James Blunt anrufen, aber daraus wird wohl nichts."

Emotional geht es mit dem Straubinger Thomas Schmidbauer und "I'll Be Waiting" weiter. Auf den letzten Ton haut Zarrella auf den roten Knopf und entschueldigt sein langes Zögern: "Ich wollte dich nicht stören. Ich wollte dir zuhören." Darüber hinaus glaubt Zarrella: "Ich habe es dir angehört, du hast in deinem Leben glaube ich sehr, sehr viel kämpfen müssen" - und trifft damit voll ins Schwarze. Shirin David ist von Zarrella beeindruckt: "Du hast so ein hohes Empathie-Level." Da kämpft der Coach selbst mit den Tränen.

"Es wäre so geil, wenn Shirin David buzzert", verfolgt Desirey Sarpong Agyemang ein klares Ziel mit ihrer Performance von "You Broke Me First". Aber nur Team Toll und Giovanni Zarrella drehen sich um. Mit der Frage "Trinkst du gerne Champagner?", manövriert sich Bill jedoch selbst ins aus. Desireys Antwort: "Ich trinke gar nicht." Daraufhin Zarrella hebt die Hand: "Ich auch nicht!" Damit steht für Desirey fest: "Dann gehe ich zu Giovanni!" Bill bezichtigt seinen Konkurrenten empört der Lüge: "Das war vorletzte Nacht aber anders!"

Später Erfolg für Bill und Tom

Obwohl die Talente ausbleiben, glauben Bill und Tom fest an ihren Sieg. Bill erinnert Zarrella an eine Abmachung: "Wenn du verlierst, musst du das Gewinnerteam auf deinen Arm tätowieren." Der geht per Handschlag auf den Deal ein, für den Bill extra seine eigene Nadelmaschine einsetzen will: "Wenn ihr gewinnen solltet, dann darfst du mich tätowieren!"

Vom Sieg ist das Zwillings-Team aber derzeit weit entfernt, ebenso wie die Schweizer Pop-Flötistin Sabrina Sauder. Sie flötet und singt "Wer Liebe lebt", doch der Funke springt nicht über. Auch Valentin Schöppner geht mit dem Ed Sheeran Song "Perfect" zu wenig Risiko ein. Leandro Aponte Mendoza schmettert sein "Un-Break My Heart" in der spanischen Version ebenfalls nur gegen vier Rückenlehnen. Musiktherapeut Sven Ablaß hat mit seiner rauchig-sanften Version von "Stark" zwar kein Glück, überzeugt Shirin David jedoch mit seiner Persönlichkeit. "Hast du vielleicht eine Karte?", will sie sich von ihm gerne therapieren lassen. "Ich habe dich richtig in meinem Herzen."

"Es kommt keiner zu uns", verzweifelt Bill schließlich immer mehr. Doch dann geschieht das Wunder: Alina Zamalieva aus der Schweiz hat nach ihrer Opernarie "Nessun Dorma" die freie Coach-Wahl. "Was für eine Stimme! Wow", schwärmt Keating. "Es war magisch!" Bill und Tom werben für sich: "Mega-Auftritt!" Shirin David attestiert: "Du bist auf jeden Fall eine Einzigartigkeit dieses Jahr bei 'The Voice'." Doch Alina geht tatsächlich zu Team Toll. "Ich glaube, es waren die T-Shirts", können Bill und Tom ihr Glück kaum fassen.