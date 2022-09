Zukünftige Spiele-Highlights zeigt Nintendo im firmeneigenen Showcase Nintendo Direct. Der Höhepunkt der September-Ausgabe ist der Blick auf den Nachfolger von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild": Im Mai 2023 erscheint "Tears of the Kingdfom".

Statt auf der gamescom in Köln stellte Nintendo seine zukünftigen Spielekracher auch in diesem Jahr lieber im eigenen Online-Showcase vor. Die "Nintendo Direct"-Ausgabe vom 13. Sepember war die erste große Firmenshow des japanischen Spiele- und Hardware-Riesen seit über einem halben Jahr.

Das klare Highlight in dem knapp 40-minütigen Showcase: der Nachfolger des über 27 Millionen Mal verkauften Action-Rollenspiels "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Die Fortsetzung trägt den Titel "Tears of the Kingdom" und erscheint am 12. Mai 2023 exklusiv für die Switch. Ein neuer Trailer zeigte Spitzohr Link in Aktion - hoch über den Wolken, über allem schwebend. Die Open World - sie wird wie das gesamte Gameplay in die Vertikale erweitert.

Fantasy, Blumiges und James Bond

Ein erster Trailer zum neuen Teil der "Fire Emblem"-Reihe namens "Engange" zeigte die Rundentaktik-Kämpfe und die Charaktere, die Gamer ab 20. Januar 2023 erwarten. Nach Xbox und PlayStation erscheint das Koop-Spiel "It takes Two" am 4. November 2022 auch für die Switch.

Am 24. Februar 2023 folgt das 2D-Rollenspiel "Octopath Traveller 2". Die Questlines verändern sich, je nachdem ob gerade Tag oder Nacht in der Spielwelt ist. Ebenfalls im Rahmen der Nintendo Direct vorgestellt: "Pikmin 4". Die Kamera soll sich mehr als bisher auf Höhe der kleinen Wesen bewegen. "Master Detective Archives: RAIN CODE" ist ein düsteres Mystery-Spiel und kommt im Frühjahr 2023.

Abonnenten des Expansion Pass bei Nintendo Switch Online bekommen diverse N64-Titel spendiert - darunter Highlights für Nostalgiker wie den Kult-Ego-Shooter "GoldenEye 007, "Pilotwings 64", "Mario Party 1-3", "Pokémon Stadium 1+2", Excitebike 64" und "1080 Snowboarding".

Die weiteren Höhepunkte bei Nintendo Direct

"Fatal Frame: Mask of the Solar Eclipse" erscheint Anfang nächsten Jahres.

Die zweite DLC-Reihe für den "Xenoblade Chronicles 3"-Expansion Pass startet am 13. Oktober.

"Spongebob Squarepants: The Cosmic Shake" erscheint für die Nintendo Switch.

"Fist of the North Star: Fitness Boxing" kommt im März 2023.

Der kuriose Multiplayer "Oddballers" von Ubisoft erscheint Anfang 2023.

Nach PC und Xbox erscheint "Tunic" am 27. September auch für die Switch. Ein wahrhaft ausgefuchstes Spiel!

"Front Mission 1, 2 und 3" erscheinen für die Switch.

"Story of Seasons: A Wonderful Life" ist eine Adaption des alten PS2- und Gamecube-Titels. Release ist im kommenden Sommer.

"Mario + Rabbids: Sparks of Hope" kommt am 20. Oktober.

Das PC-Spiel "Factorio" wird für die Switch adaptiert.

Das zweite kostenlose Update für "Mario Strikers: Battle League Football" wird unter anderem die Charaktere Pauline und Diddy Kong bringen.

Die ersten zwei Strecken der dritten DLC-Welle des Booster Streckenpasses von "Mario Kart 8 Deluxe" wurden vorgestellt.

"Fae Farm" kreuzt Farming- und Dungeon-Elemente. Veröffentlichung ist im Frühjahr 2023.

Pünktlich zum 35jährigen Jubiläum der "Final Fantasy"-Serie wird am 16. Februar 2023 ein Spin-Off erscheinen: das Rhythmus-Spiel "Theatherrythm: Final Bar Line".

"Nintendo Switch Sports" bekommt mit der Disziplin Golf ein kostenloses Update.

"Pikmin Bloom" wurde ausführlich bei Nintendo Direct präsentiert.

"Just Dance 2023" erscheint am 22. November 2022.

Ein neuer Trailer zu "Bayonetta 3" weckt Vorfreude auf den Release am 28. Oktober.

"Resident Evil 8: Village" erscheint in einer Cloud-Version für die Switch am 28. Oktober. Die Cloud-Versionen von "Resident Evil 2" und "3" und "Resident Evil 7 Biohazard" befinden sich ebenfalls in Entwicklung kommen später noch in diesem Jahr.

Es wird eine Remastered-Version von "Tales of Symphonia" geben. Geplant ist ein Release Anfang kommenden Jahres.

"Kirby's Return to Dream Land Deluxe" ist eine überarbeitete Version des Vierspieler-Koops, der ursprünglich für die Nintendo Wii erschien. Release ist am 24. Februar 2023 geplant.

Eine Demo zu "Harvestella" ist ab sofort im eShop verfügbar. Das Fantasy-Faming-Spiel erscheint im November.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Trailer

