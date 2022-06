Shad (54) bringt an Tag 4 der Allgäu-Woche in Mauerstetten kulinarische Genüsse aus Pakistan auf den Tisch. Steffi (31) ahnt: "Der heutige Abend beim Shad wird auf jeden Fall chaotisch, lustig und wild." So soll es sein ...

"Ich bin 1992 nach Deutschland gekommen", erzählt der Hausmeister und Hobby-Snooker-Spieler Shad, Gastgeber an Tag 4 von "Das perfekte Dinner" im Allgäu. Damals kam er ganz alleine als Asylbewerber wegen politischer Probleme in Pakistan. Inzwischen ist er im Allgäu fest verwurzelt: "Ich fühle mich hier richtig, richtig wohl." Trotzdem serviert er seinen Gästen pakistanische Spezialitäten: Vorspeise: Dal mit Pakora

Hauptspeise: Mutton-Chana-Curry mit Reis

Nachspeise: Kulfi Alessandro (44) kann sich nichts darunter vorstellen: "Egal, was er kochen wird, es wird der Brüller-Abend. Heute lässt sich jeder fallen." Steffi freut sich auf den Gastgeber: "Ich glaube, mit seinen Sympathiepunkten reißt er ganz viel raus." Antje (53) nickt: "Ihm ist die Geselligkeit wichtiger." Shads Vorsatz für den Abend: "Ich versuch's mal" Tatsächlich hat Shad seine Gerichte genau einmal vorher zubereitet: "Ich hoffe, dass es heute besser wird als beim Probekochen." Im Pakora-Teig landet zu viel Salz. Egal. "Ich sag einfach, ich war verliebt vor 20 Jahren und hab mich heute dran erinnert." Die Tellerpräsentation der anderen wird er sicher nicht toppen: "Ich versuch's mal, aber es wird nicht annähernd so aussehen wie bei denen." Entsprechend realistisch schätzt Shad seine Siegchancen ein: "Was ich kann, das wird das perfekte Dinner für mich, aber für die anderen glaube ich nicht." "Hey, was geht ab?", begrüßt Shad seine Gäste. Zum Granatapfel-Rosé gibt's Ciabatta und Aufstriche. Der Gastgeber hat für heute relaxen angekündigt, deshalb lümmeln sich die Gäste gemütlich auf dem Sofa.

Alessandro schmeckt die Vorspeise: "Boah, ist das geil!" Die Vorspeise gelingt nach Plan. Das ist Shad ein kleines Tänzchen am Herd wert. Zu Linsensuppe und frittiertem Gemüse im Teig tischt er Mango-Chutney und Minzjoghurt auf: "Das sind ganz normale Sachen. Keine Hexerei." Steffi schmaust: "Geschmackig." Alessandro genießt: "Boah, ist das geil!" Shad freut sich über das Lob: "Dann hat meine Mühe richtig Sinn gemacht, jawoll!" Während sich die anderen im Snooker-Zimmer vergnügen, bereitet er entspannt bei einem Gläschen Wein den Reis von seinen eigenen Feldern in Pakistan zu. Das Lamm-Curry muss nur aufgewärmt werden: "Kein Hexenwerk." Shad nimmt vorab die Bedenken vor dem Lammfleisch: "Das ist sechs Kilometer von hier aufgewachsen. Ein glückliches Tier." Imke (26) gesteht: "Ich hatte vor Lamm sehr dolle Angst. Aber es schmeckt wirklich sehr gut." Steffi und Antje loben den Geschmack, bemängeln aber: "Vom Handwerklichen, vom Anrichten her ist nicht so viel passiert." Steffis Fazit: "Das Highlight des Abends war der Shad" "Nachtische kann ich absolut nicht machen. Mein Nachtisch ist immer Espresso", trotzdem bemüht sich Shad, Kulfi-Eis und Mascarpone-Creme hübsch anzurichten. Statt mit Zucker süßt er mit Erythrit: "Wir haben sehr schlanke Menschen dabei, und die sollen so bleiben." Er serviert Steffi das Dessert: "Davon nimmst du kein Gramm zu." Na dann ... Satt und zufrieden lehnen sich alle zurück. Shad hat sein persönliches Ziel erreicht: "Mir hat es sehr gut gefallen, dass ihr euch so wohl gefühlt habt." Steffis Fazit: "Das Highlight des Abends war der Shad." Alessandro stimmt zu: "Ganz brillanter Gastgeber." Die Belohnung: 32 Punkte und der vorerst zweite Platz.