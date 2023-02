Mit "The Batman" landete Regisseur Matt Reeves einen Volltreffer an den Kinokassen. Nun gab DC Comics den offiziellen Starttermin der Fortsetzung bekannt. Neben "The Batman 2" seien im neuen DC-Universum von James Gunn und Peter Safran zudem zahlreiche weitere Projekte geplant - darunter ein neuer "Superman"-Film.

Die neuen Co-CEOs von DC Studios, James Gunn (56) und Peter Safran (57), gaben am Dienstag zehn Filme und Serien bekannt, die eine neue fimlische Ära im DC-Universum einläuten sollen. Teil von "Kapitel eins", wie es die Verantwortlichen nannten, seien "einige der mächtigsten Götter und Monster". Zudem sei die bereits angekündigte Fortsetzung von Matt Reeves' "The Batman" (2022) mit Robert Pattinson noch immer vorgesehen - und nicht, wie von einigen Fans im Zuge der Umwälzungen bei DC befürchtet, abgesagt. Sogar der Termin für den US-Kinostart stehe bereits fest: "The Batman - Part 2" soll ab 3. Oktober 2025 zu sehen sein.

Als "wirklichen" Start betiteln "Guardians of the Galaxy"-Mastermind Gunn und "Aquaman"-Produzent Safran jedoch den Eventfilm "Superman: Legacy". Dieser soll bereits am 11. Juli 2025 erscheinen - ohne Henry Cavill. Wer nun in die Rolle des Unbesiegbaren schlüpfen wird, ist bislang nicht bekannt. Gunn selbst arbeite derzeit an einem Drehbuch über einen jüngeren Man of Steel. "Superman ist nicht nur ein ikonischer Teil der DC-Geschichte, er ist auch ein Lieblingscharakter für Comic-Leser, Zuschauer früherer Filme und Fans auf der ganzen Welt", erklärte Gunn. Er könne es kaum erwarten, die neue Version vorzustellen.

Eine neue DC-Ära beginnt - auch im TV

Darüber hinaus sollen Filme wie "The Authority" und "The Brave And The Bold" über die Kinoleinwände flackern. Letzterer handle von einer kompletten Batman-Familie. Im neuen Solofilm "Supergirl: Woman of Tomorrow" sei indes Supermans Cousine Kara Zor-El die zentrale Figur. Auch ein neues Horrorfeature darf nicht fehlen: "Swamp Thing" wird, so Gunn und Safran, ebenfalls Teil von "Kapitel eins" sein. Zudem dürfen sich Fans über zahlreiche neue DC-Serien freuen, darunter "Creature Commandos", "Waller", "Lanterns" und "Paradise Lost".