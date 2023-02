In der US-Version der Musik-Rateshow "The Masked Singer" traute die Jury zu Beginn der neunten Staffel ihren Augen kaum: Als Gnom maskiert stand kein Geringerer als "Mary Poppins"-Star Dick van Dyke auf der Bühne - im stolzen Alter von 97 Jahren.

Im Dezember 2022 feierte Dick van Dyke seinen 97. Geburtstag. Umso unwahrscheinlicher schien die Theorie, dass sich der Hollywood-Star hinter einem der Kostüme der US-Version von "The Masked Singer" befinden könnte. Doch tatsächlich: Bei dem Mann, der als Gnom in der Auftaktfolge der neunten Staffel Billie Hollidays Klassiker "When You're Smiling" zum Besten gab, handelte es sich um keinen Geringeren als van Dyke!

"Es war das Seltsamste, das ich je gemacht habe"

Der 1925 in Missouri geborene Schauspieler wurde einst durch seine Rolle als Schornsteinfeger Bert in Walt Disneys "Mary Poppins" (1964) berühmt. In den USA gilt van Dyke als Fernsehlegende - nicht zuletzt dank der Sitcom "The Dick van Dyke Show", die mit 15 Emmy Awards ausgezeichnet wurde.

Die "The Masked Singer"-Enthüllung des Entertainers rührte einige der US-amerikanischen Jury-Mitglieder - darunter Nicole Scherzinger - sogar zu Tränen. Auch das Publikum zeigte sich begeistert, vor allem als van Dyke den "Mary Poppins"-Klassiker "Supercalifragilisticexpialidocious" als Zugabe zum Besten gab. In einem Interview mit dem Branchenmagazin "Entertainment Weekly" erklärte van Dyke im Anschluss, er habe noch nie von der Sendung gehört, bevor er als Kandidat angefragt worden sei. "Es war das Seltsamste, das ich je gemacht habe", sagte er.