Telegram wird zur Verantwortung gezogen: Nach monatelangen Ermittlungen belegt das Bundesamt für Justiz den umstrittenen Messengerdienst mit Bußgeldzahlungen in Höhe von 5,12 Millionen Euro. Hintergrund sind Versäumnisse in Bezug auf Desinformation und Hetze.

Telegram wird zur Rechenschaft gezogen: Das Bundesamt für Justiz belegt den Messengerdienst mit Bußgeldzahlungen in Höhe von 5,12 Millionen Euro. Grund seien Verstöße gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Die Behörde begründete die Entscheidung am Montag in Bonn mit etlichen Verstößen der App gegen die Pflicht zur Vorhaltung gesetzeskonformer Meldewege sowie gegen die Pflicht zur Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten.

Bundesjustizminister Marco Buschmann: "Unsere Gesetze gelten für alle"

Die Auflagen sind noch nicht rechtskräftig, beziehen sich jedoch auf das Versäumnis, Meldewege für Nutzerinnen und Nutzer offenzuhalten, sollten sich diese mit Hatespeech oder Propaganda konfrontiert sehen. Jeder Kommunikationsdienst steht in der Pflicht, Vorfälle dieser Art zu prüfen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) betont: "Unsere Gesetze gelten für alle." Jeder Anbieter von Messengerdiensten und sozialen Netzwerken trage eine besondere Verantwortung, gegen Hetze und Gewaltaufrufe vorzugehen, bekräftigte der Minister. Buschmann weiter: "Ich bin froh, dass unser konsequenter Einsatz uns hier einen Schritt weitergebracht hat."