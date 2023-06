Bei Blizzard schaut man mit diabolischer Freude auf die Umsatzzahlen von "Diablo 4": 666 Millionen US-Dollar binnen einer Woche hat man mit dem Action-Rollenspiel umgesetzt, obendrein Bestnoten der Kritiker eingeheimst. Und das alles scheint nur der Anfang zu sein: Das Spiel ist als Live-Service angedacht und soll mit immer wieder neuen Inhalten versorgt werden.

Blizzard macht der Branche gerade die Hölle heiß: Mit der Meldung über die Verkaufszahlen von "Diablo 4" wartete die Spieleschmiede, bis die teuflische Zahl 666 erreicht wurde. 666 Millionen US-Dollar, um genau zu sein, die hier binnen fünf Tagen nach dem Verkaufstart am 6. Juni erwirtschaftet wurden.

Blizzard nennt weitere Zahlen, um das Interesse der Community zu veranschaulichen: Seit dem Early Access am 2. Juni haben Gamer rund 276 Milliarden virtuelle Dämonen dahingemetzelt. 166 Millionen Gruppen wurden erstellt und 163 Gamer haben bereits jetzt die Maximalstufe von 100 erreicht.

Mit "The Legend Of Zelda - Tears of the Kingdom" kann "Diablo 4" allerdings aktuell nicht mithalten: Der Switch-Hit verkaufte sich innerhalb der erstne drei Tage über zehn Millionen mal. "Diablo 4" käme, rechnet man die Umsatzzahlen um auf zirka 75 Dollar pro Spiel, auf 8,88 Millionen Einheiten.

Mehr Hölle Stück für Stück

Blizzard erklärt, der Rekordstart stelle zwar einen würdigen Auftakt für die vierte Installation der Kultmarke "Diablo" dar, doch sei dies nur der "Beginn eines fesselnden Live-Service-Spiels". Die Seasons beginnen kommenden Monat. Zudem seien in den kommenden Jahren mehrere Erweiterungen geplant, um "Diablo 4" zum Dauerbrenner zu machen. Zur Erinnerung: Die ersten drei Teile von "Diablo" bekamen jeweils nur eine Erweiterung spendiert.

Pro Saison soll es einen Battle Pass geben. Die kostenpflichtigen Versionen werden nur kosmetische Extras enthalten, versichert Blizzard. Die Premiumversion kostet 10 Euro. Für 20 Euro soll man die ersten Stufen überspringen können.