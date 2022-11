Unter dem Namen PlayStationVR2 kündigte Sony schon vor längerer Zeit ein neues Virtual-Reality-Headset an. Nun gab man offiziell den Starttermin und den Preis bekannt. Letzterer liegt über dem der benötigten PlayStation5-Konsole.

Sony gibt Virtual Reality nicht auf - im Gegenteil: Mit dem PlayStationVR2-Headset für die PlayStation5 will man mehr Immersion denn je anbieten. Am 22. Februar 2023 soll die neue HighTech-Brille erscheinen, wie der japanische Hersteller bekannt gab - und das zu einem stolzen Preis: Rund 600 Euro verlangt Sony für das Gerät, das damit teurer ist als die Konsole selbst, die es für den Betrieb benötigt. Eine optionale Ladestation für die zwei mitgelieferten VR2-Sense-Controller kostet 50 Euro extra.

Ab dem 15. November lässt sich das PlayStationVR2 vorbestellen. Wer will, kann sich aber schon jetzt für eine "exklusive Einladung zur Vorbestellung" direkt beim Unternehmen registrieren. Neben "Horizon: Call of the Mountain", das auch im Bundle mit dem Headset angeboten wird, sollen rund 20 weitere Spiele zum Launch verfügbar sein. Sony stellte im Firmenblog ein paar davon vor - darunter die Horror-Shooter-Achterbahnfahrt "Dark Pictures: Switchback VR" von Supermassive Games, die VR-Variante der Städtebausimulation "Cities" oder das sau(g)starke "Tentacular" eines deutschen Entwicklers, in dem man als riesiges Tentakelmonster in einer Comic-Welt wüten darf.

Größter Wermutstropfen neben dem hohen Preis: "PSVR-Spiele sind nicht mit PSVR2 kompatibel, da PSVR2 darauf ausgelegt ist, ein echtes VR-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten", erklärte Hideaki Nishino von Sony Interactive in einem Podcast. Der Grund seien "fortgeschrittene Features" wie das eingebaute Eyetracking und die neuen Controller.

Die technischen Details von PlayStationVR2

Sony verspricht Grafiktreue in 4K HDR und hochmodernes Rendering, verbessertes Tracking (unter anderem Inside-out-Tracking ohne zusätzliche Kamera an der Konsole), eine Vielzahl von Sensoren und eine intuitive Steuerung mit den neuen Sense-Controllern. Während die PlayStationVR der ersten Generation (ab 2016) eine Auflösung von 1.920 mal 1.80 Pixel pro Auge bot, soll die neue PSVR-Generation 2.000 mal 2.040 Pixel darstellen. Je nach Modus sollen Bildraten von 90 oder 120 Hz möglich sein. Ein Manko der ersten VR-Brillen-Generation wurde ebenfalls behoben: Der nervige Kabelsalat des Vorgängers entfällt, da die PSVR2 nur über ein USB-C-Kabel mit der Konsole verbunden wird.