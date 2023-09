Der Song "Candle in the Wind 1997" von Elton John gehört zu seinen erfolgreichsten Hits und den meistverkauftesten Hits aller Zeiten. Nun machte Bernie Taupin, Songwriter des Sängers, bei ein großes Geständnis: Er kann sich nicht mehr an den Text erinnern.

"Goodbye England′s rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself. Where lives were torn apart": Das sind die ersten Zeilen von Elton Johns Lied "Candle in the Wind 1997", eine Hommage an die verstorbene Prinzessin Diana. An dem Schreibprozess war damals Bernie Taupin beteiligt, schnell wurde der Song zum Hit. Doch nun beichtete der Songwriter, wie wenig er sich an die Lyrics erinnern kann.

Das berichtete das US-Portal "Entertainment Weekly". "Es ist interessant, denn ich habe dieses Remake buchstäblich in fünf oder zehn Minuten gemacht", erklärte er gegenüber Andy Cohen in der SiriusXM-Sendung "Andy Cohen Live Mondays", "es hat überhaupt keine Zeit gekostet. Und wenn Sie mich heute bitten würden, den Text zu rezitieren, könnte ich mich an kein einziges Wort erinnern."

Bernie Taupin über Diana: "Ich interessierte mich sehr wenig für ihr tägliches Leben"

Er habe den Song, der im Original einen Text über Marilyn Monroe enthielt, "als Gefallen für Elton überarbeitet, weil er Diana sehr nahe stand". Doch Taupin selbst "kannte sie nicht" persönlich: "Ich interessierte mich sehr wenig für ihr tägliches Leben, wie so viele andere Leute es taten."

Die Neuversion "Candle in the Wind 1997" wurde zwei Wochen nach Dianas Tod veröffentlicht. Das Lied hielt sich 14 Wochen lang an der Spitze der amerikanischen Charts, in Deutschland zahlt es zu den meistverkauften Singles aller Zeiten. Für den Song wurde Elton John zudem 1998 mit einem Grammy ausgezeichnet. Der Sänger performte den Song nur einmal live, und zwar auf der Beerdigung der Prinzessin.