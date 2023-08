Robbie Robertson, der Mitbegründer der kanadisch-US-amerikanischen Rockband The Band ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit.

Er war einer der Mitbegründer der Rockformation The Band: Robbie Robertson ist am Mittwoch nach langer Krankheit verstorben. Das teilte sein Manager gegenüber mehreren US-Medien mit: "Robbie war zum Zeitpunkt seines Todes von seiner Familie, darunter seine Frau Janet, seine Ex-Frau Dominique, ihrem Partner Nicholas und seinen Kindern Alexandra, Sebastian, Delphine sowie Delphines Partner Kenny, umgeben", heißt es in dem Statement. Robertson wurde 80 Jahre alt. Er hinterlässt zudem fünf Enkelkinder.

Zusammenarbeit mit Martin Scorsese

Jaime Robbie Robertson, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, wurde 1943 im kanadischen Toronto geboren. Seine Mutter war Mohikanerin. Sein Vater starb noch vor seiner Geburt bei einem Verkehrsunfall. Bereits als kleiner Junge lernte Robertson im Six-Nations-Reservat Gitarre zu spielen. Später schloss er sich der Band The Hawks von Ronnie Hawkins an. Aus Teilen davon formierte sich später The Band, deren bekanntester Song, "The Night They Drove Old Dixie Down", von Robertson geschrieben wurde. Weitere Songs von Robertson sind "It Makes No Difference" und "The Weight". Bob Dylan nahm The Band eine Zeit lang als Begleitband unter Vertrag.

Robbie Robertson schrieb auch die Musik zu zahlreichen Filmen, darunter "Raging Bull", "The Color of Money", "Gangs of New York", "Shutter Island" und "The Wolf of Wall Street", die alle von Martin Scorsese stammen. Ihr 14. gemeinsames Filmprojekt "Killers of the Flower Moon" wurde, dem Statement des Managers zufolge, erst kürzlich abgeschlossen. Bereits 1978, zwei Jahre nach der Auflösung von The Band, hatte Scorsese deren Abschiedskonzert in "The Band - The Last Waltz" dokumentiert. 1994 wurde The Band in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen.