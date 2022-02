In "The Batman" spielt Paul Dano den Schurken "The Riddler": Eine Erfahrung, die ihm schlaflose Nächte bereitete, wie der Schauspieler jetzt erklärte.

Dass die Beschäftigung mit einer Rolle einen umtreiben kann, dass es schwer fallen kann, sich von einer Figur zu lösen, berichteten Schauspielerinnen und Schauspieler immer wieder. Auch Paul Dano ("There Will Be Blood"), der im neuen Superhelden-Blockbuster "The Batman" (Kinostart: 3. März) den Bösewicht "The Riddler" spielt, setzte seine Rolle extrem zu, wie er im Interview mit "Entertainment Weekly" jetzt verriet.

"The Riddler", der in der Neuinterpretation von Regisseur Matt Reeves ein Serienkiller ist, sei mehr als eine Herausforderung gewesen: Es habe Nächte gegeben, in denen er nicht so gut geschlafen habe, wie er gewollt habe: "Es war einfach schwer, von diesem Charakter runterzukommen", sagte Dano. "Es brauchte wahnsinnig viel Energie, um dort hinzukommen. Dieses Level musste ich fast aufrechterhalten, denn ein ständiges Auf und Ab ist wirklich schwer auszuhalten."

Paul Dano: "Ich hatte Angst , was mit meinem Kopf passiert"

Ein eher körperliche Herausforderung während der Dreharbeiten ging auf Danos eigene Initiative zurück. Der Schauspieler selbst schlug vor, dass sich seine Figur doch in Plastik hüllen könnte, um keinerlei DNA-Spuren an den Tatorten zu hinterlassen. Reeves war von Idee begeistert, nach einer ersten einstündigen Probe war Dano jedoch rot angelaufen. "Mein Kopf pochte vor lauter Hitze", sagte Dano über den Moment, nachdem er die Maske abgenommen hatte. "Ich ging an diesem Abend nach Hause, nach einem ganzen Tag in diesem Ding und ich konnte fast nicht schlafen, weil ich Angst hatte, was mit meinem Kopf passiert."

Die Figur des "Riddler" hatte zuvor bereits Jim Carrey in "Batman Forever" (1995) gespielt, "The Batman"-Hauptdarsteller Pattinson folgt auf so prominente Vorgänger wie Ben Affleck, Christian Bale und Michael Keaton. In weiteren Rollen sind Zoë Kravitz als Catwoman und Andy Serkis als Batmans Butler Alfred Pennyworth zu sehen, Colin Farrell zieht sich das Pinguin-Kostüm über. Regisseur Matt Reeves hat sich insbesondere mit den beiden letzten "Planet der Affen"-Verfilmungen in Hollywood einen Namen gemacht. In Deutschland startet "The Batman" am 3. März in den Kinos.