Der größte Schurke Gotham Citys hinter Gittern: "The Batman"-Regisseur Matt Reeves präsentierte am Donnerstag eine Szene, die es nicht in seinen Superheldenfilm schaffte. Der Fledermausmann besucht den Joker im Hochsicherheitsgefängnis Arkham.

Das diabolisch-verrückte Lachen ist unverkennbar: Das kann nur der Joker sein. Matt Reeves, der Regisseur von "The Batman" veröffentlichte am Donnerstag eine gelöschte Szene aus seinem Superheldenepos. Darin ist zu sehen, wie Robert Pattinson in seiner Rolle als dunkler Ritter Gothams auf seinen wohl populärsten Widersacher trifft: Im Hochsicherheitsgefängnis Arkham trifft Batman auf den Joker, der von Barry Keoghan ("Calm with Horses") verkörpert wird.

In einem Interview mit dem Branchenblatt "Variety" erklärte Reeves im Februar, die Szene folge auf Batmans Entdeckung, dass der Riddler Gothams Polizeipräsidenten getötet sowie kryptische Nachrichten an den Superhelden hinterlassen hat. Daraufhin beschließt Batman herauszufinden, wie der Riddler wirklich tickt.

"Ich dachte mir, dass er deswegen sehr verunsichert ist und wahrscheinlich einen Weg finden will, sich in die Denkweise des Riddlers hineinzuversetzen, wie in 'Manhunter' oder 'Mindhunter' - diese Idee, ein Profil von jemandem zu erstellen, damit man seinen nächsten Schritt vorhersagen kann", beschrieb Reeves seinen Gedankengang. Der Regisseur mochte die Idee, dem Publikum zu suggerieren, dass Gotham voller Bösewichte sei und es sich beim Joker um einen der ersten handle, die Batman hinter Gitter steckt.

Eine unangenehme Wahrheit

"Es ist fast unser Jahrestag, nicht wahr?", sagt der böse Clown zum Fledermausmann. "Man merkt, dass sie eine Beziehung haben, und dass dieser Kerl offensichtlich etwas getan hat", so Reeves. Batman hat Fragen: Warum tut der Riddler diese Dinge und warum hinterlässt er Notizen? "Vielleicht ist er ein Fan von dir?", antwortet der Joker. "Oder vielleicht hegt er auch einen Groll gegen dich. Vielleicht bist du der Hauptgang."

Die Szene endet damit, dass der Joker Batman verhöhnt: Er verkündet dem vermeintlich guten Superhelden die beunruhigende Wahrheit, dass ein Teil von ihm mit Riddlers Taten - die korrupten Machthaber Gothams zu beseitigen - übereinstimmen würde. "Ich glaube, irgendwo, tief im Inneren, hast du einfach nur Angst, weil du dir nicht sicher bist, dass er Unrecht hat", bohrt der Joker - und verfällt in schallendes Gelächter.