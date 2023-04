Nachschub von den Duffer-Brüdern: Die "Stranger Things"-Schöpfer arbeiten für Netflix an einem neuen Serienprojekt - als Produzenten. Als Showrunner von "The Boroughs" tritt ein anderes Netflix-Duo in Erscheinung.

Mit der fünften Staffel soll Schluss sein: Die Science-Fiction-Mysteryserie "Stranger Things" neigt sich langsam, aber sicher ihrem Ende zu. Doch Fans des Netflix-Hits haben dennoch Grund zur Freude: Die Macher der Hit-Show planen bereits die nächste Serie!

Wie Netflix nun verkündete, werden die "Stranger Things"-Schöpfer Matt und Ross Duffer als ausführende Produzenten am SciFi-Drama "The Boroughs" beteiligt sein. Kreiert wird die Serie von Jeffrey Addis und Will Matthews, deren ebenfalls auf Netflix zu sehende Fantasy-Serie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" mit einem Emmy ausgezeichnet wurde.

Eine neue sympathische Außenseiterbande

Wann "The Boroughs" erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Die Serie soll in insgesamt acht Episoden von einer Gruppe liebenswerter Außenseiter erzählen, die wegen einer außerirdischen Bedrohung zu Helden werden müssen. Den Kids aus "Stranger Things" haben die neuen Helden einige Jahre voraus: Die Besucher aus dem All haben es nämlich auf eine Seniorenresidenz in der Wüste New Mexicos abgesehen. Die Aliens wollen den Bewohnern etwas nehmen, von dem sie ohnehin nicht viel besitzen: Zeit.

"Stranger Things" hat sich seit seiner Premiere im Jahr 2016 mit seinen charmanten Jungdarstellerinnen und -darstellern, 80er-Jahre-Nostalgie und einer mysteriösen Horrorhandlung direkt den Weg in die Herzen des Publikums gebahnt. Die Veröffentlichung der vierten Staffel brach im Sommer 2022 zahlreiche Netflix-Zuschauerrekorde. Bis zum Start von Staffel fünf - dem großen Serienfinale - müssen sich Fans noch ein wenig gedulden: Noch sind die Dreharbeiten nicht gestartet; eine Ausstrahlung vor dem Sommer 2024 scheint demnach unwahrscheinlich.