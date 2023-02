Ein Fuhrpark mit Hunderten von Traumautos, pittoreske Insel-Kulissen und diverse Modi für Single- und Teamplayer: Ubisoft will mit "The Crew Motorfest" Vollgas geben. Der dritte Teil der Action-Rennspiel-Reihe erscheint 2023.

Ein Fuhrpark mit Hunderten von Traumautos, pittoreske Insel-Kulissen und diverse Modi für Single- und Teamplayer ...

Ubisoft will mit "The Crew Motorfest" Vollgas geben.

Der dritte Teil der Action-Rennspiel-Reihe erscheint 2023.

Mit "The Crew Motorfest" erscheint noch in diesem Jahr der dritte Teil des Racing-MMOs von Ubisoft. Ein Teaser-Trailer und ein Entwicklervideo sollen die Vorfreude anstacheln, ebenso wie vollmundiger Werbesprech: So verspricht der Publisher "die besten Erfahrungen, die die Car Culture Welt zu bieten hat". Als Austragungsort für die Events dienen im dritten Teil die abwechslungsreichen Kulissen der hawaiianischen Insel O´ahu. Mal sind Spieler in Städten unterwegs, dann geht es über Vulkanhänge, in den Regenwald oder auf kurvenreiche Bergstrecken. Wie die Vorgänger wird auch der dritte Teil vom Ubisoft-Team Ivory Tower aus Lyon gestaltet. Ubisoft will mit seinem "Motorfest" unter anderem Rivalen wie "Forza Horizon" von Microsoft überrunden.

Mit Freunden oder gegen die KI

Ausgelegt ist "The Crew Motorfest" als gemeinsames Erlebnis mit der eigenen Crew. Aber auch wenn Social-Aspekte wichtig sind: Alternativ kann man das Action-Rennspiel auch ganz allein gegen die KI fahren. Für Abwechslung sollen maßgeschneiderte Rennen, Challenges und Events, die einem Thema gewidmet sind, sorgen.

Auserwählte Spieler können sich bereits ab Mittwoch, dem 1. Februar, ein Bild von dem Eiland, dem Fuhrpark und der Fahrphysik machen: Im Rahmen eines geschlossenen Insider-Programms dürfen diese schon jetzt im Cockpit Platz nehmen. Zunächst nur am PC, später auch auf Konsole. Wer sich als Testfahrer bewerben will, kann dies hier tun: www.thecrewgame.com/insiderprogram.

"The Crew Motorfest" erscheint irgendwann 2023. Genauer ist der Release noch nicht eingegrenzt. Ubisoft verspricht aber, bald weitere Infos zu verkünden. Neben PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (über Ubisoft Store, Epic Games Store und Ubisoft+ Abo) wird auch die in die Jahre gekommene PS4 und die XBox One nicht vergessen.

https://www.youtube.com/watch?v=0mnnddEY1W4