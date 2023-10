Knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung der fünften Staffel gibt Netflix den Starttermin für die letzten zehn Folgen bekannt: die sechste Staffel wird zweigeteilt. Dass und inwiefern der Tod von Lady Diana (Elizabeth Debicki) eine zentrale Rolle spielt, erhitzt die Gemüter ...

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Veröffentlichung der fünften Staffel von "The Crown" ist die sechste und letzte Staffel nun bald verfügbar, wie Netflix am Dienstag bekannt gab. Es wird ein zweigeteiltes Finale werden: Die ersten vier Folgen der royalen Erfolgsserie sind ab Donnerstag, 16. November, abrufbar. Auf die Episoden fünf bis zehn müssen die Fans noch etwas warten, ab Donnerstag, 14. Dezember, sind diese ebenfalls auf Netflix zu sehen.

Zum Abschluss der populären Dramaserie rund ums britische Königshaus wird unter anderem der Tod von Prinzessin Diana ( Elizabeth Debicki) im Mittelpunkt stehen. Seit der Serienpremiere 2016 sorgt dieses Thema nicht nur bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für Gesprächsstoff. Vor allem die Royals selbst sollen wenig begeistert sein, dass der Streamingriese die genauen Umstände des Todes der Königin der Herzen näher beleuchtet. Serienschöpfer Peter Morgan erklärte jedoch im Vorfeld, den Autounfall selbst nicht verfilmt zu haben.

Um was es in der finalen Staffel geht

Im Fokus steht das Leben von Queen Elizabeth II ( Imelda Staunton) - sowohl ihr politisches als auch ihr persönliches Umfeld von 1997 bis 2005. Auch die Amtszeit von Premierminister Tony Blair (Bertie Carvel) spielt eine wichtige Rolle. In den ersten Folgen der finalen Staffel rückt zudem die Beziehung zwischen Prinzessin Diana ( Elizabeth Debicki) und Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) in den Vordergrund, ebenso der bereits erwähnte tödliche Unfall. Der zweite Teil beschäftigt sich näher mit den Folgen von Prinzessin Dianas Tod, lässt das Goldene Thronjubiläum der Königin Revue passieren und zeigt die Hochzeit von Prinz Charles ( Dominic West) und Camilla Parker Bowles ( Olivia Williams). Auch das neue junge Paar Prinz William (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy) ist Teil der Geschichte.

"The Crown" wurde in den vergangenen sieben Jahren mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter vier Golden Globes und 21 Emmy Awards. Nach Claire Foy und Olivia Colman ist seit Staffel fünf nun Imelda Staunton in der Rolle als Königin Elizabeth II zu sehen.