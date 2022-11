Keine Trennung zwischen weiblichen und männlichen Darstellerinnen und Darstellern mehr: "The Crown"-Star Emma Corrin hofft darauf, dass bei Preisverleihungen in Zukunft das Geschlecht keine Rolle mehr spielt.

Als Lady Di in der vierten Staffel von "The Crown" wurde Emma Corrin über Nacht weltberühmt und wurde 2021 für die Rolle mit einem Golden Globe als "beste Schauspielerin in einer Drama-Serie" ausgezeichnet. Kurz nach der Preisverleihung outete Corrin sich als non-binär, Corrin verwendet seitdem die englischen Pronomen "they/them" für sich. In einem Interview mit "BBC News" verleih der "The Crown"-Star" seiner Hoffnung Ausdruck, dass es in Zukunft geschlechtsneutrale Preisverleihungen gebe: "Ich glaube nicht, dass die Kategorien momentan inklusiv genug sind", sagte Corrin.

Es gehe darum, dass "jeder sich anerkannt und repräsentiert fühle", so Corrin. "Es ist momentan schwierig für mich, es in meinem Kopf zu zusammenzukriegen, dass ich non-binär bin und in weiblichen Kategorien nominiert werde." Die bislang gängige Aufteilung zwischen Schauspielerinnen und Schauspielern stellte Corrin infrage: "Müssen wir es wirklich spezifizieren, ob man für eine weibliche oder männliche Hauptrolle nominiert ist?"

Auf Anfrage der BBC antwortete die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), die alljährlich die britischen Filmpreise vergibt, dass man sich gerade in "in proaktiv und überlegten Beratungen über das Thema" befinde. Corrin ist aktuell in zwei neuen Rollen zu sehen: Im Film "Der Liebhaber meines Mannes" (bei Amazon Prime verfügbar) spielt Corrin an der Seite von Popstar Harry Styles, ab 2. Dezember ist Corrin bei Netflix in "Lady Chatterley's Liebhaber" zu sehen.