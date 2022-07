New York im Chaos - und nur die Agenten und Agentinnen der der Strategic Homeland Division können für Ordnung sorgen. Was auf PC und Konsolen bereits funktionierte, soll nun auch mobile User-Massen anziehen: "Resurgence" heißt der iOS- und Android-Ableger der "Tom Clancy's The Division"-Reihe, den Ubisoft nun ankündigte.

Ubisoft kündigte "Tom Clancy's The Division: Resurgence" an, ein kostenloses Third-Person-Action-Rollenspiel, in dem iOS- und Android-User als Agent für Recht und Ordnung in einem dem Chaos anheim gefallenen New York sorgen sollen. Der Mobile-Ableger orientiert sich beim Setting am PC- und Konsolen-Original, bietet aber eine eigene Storyline, verschiedene Klassen und herausfordernde feindliche Fraktionen. Wann der Titel, der sich solo oder kooperativ zocken lässt, erscheinen wird, ist unklar. Neugierige können sich aber auf der offiziellen Seite thedivisionresurgence.com für kommende Tests anmelden