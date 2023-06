Deutsche Fans von Taylor Swift haben allen Grund zur Freude: Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" wird die Sängerin auch einige Konzerte in Deutschland geben. Auf Instagram gab die 33-Jährige nun die Termine bekannt.

Im März 2023 startete Sängerin Taylor Swift ihre große "The Eras Tour" und gab Konzerte in ganz Amerika. Nun kommen auch Fans in Deutschland auf ihre Kosten. Die "Bad Blood"-Interpretin teilte auf Instagram ihren Followern neue Termine ihrer Tour mit - und wird nächstes Jahr gleich dreimal in Deutschland zu sehen sein.

Die Popsängerin teilte in den sozialen Medien eine Liste der neuen Termine, die zu den bereits angekündigten internationalen Shows in Mexiko, Argentinien und Brasilien hinzukommen. "Entschuldigt mich, hi, ich habe etwas zu sagen", begann sie den Beitrag, "ich kann es kaum erwarten, so viele von euch auf der 'Eras' Tour nächstes Jahr bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen."

Taylor Swift: Konzerte in Gelsenkirchen , Hamburg und München

Laut der Liste wird Swift 2024 unter anderem in Japan, Australien, Singapur, Frankreich, Schweden und Portugal auftreten. Nach ihrem Konzert in Italien (Juli 2024) spielt sie am 18. Juli in Gelsenkirchen (Schalke-Arena), am 23. Juli in Hamburg ( Volksparkstadion) und am 27. Juli in München ( Olympiastadion). Um Eintrittskarten kaufen zu können, müssen sich Fans sich bis zum 23. Juni beim Tickethändler Eventim registrieren, der eigentliche Vorverkauf soll am 12. Juli um 10 Uhr beginnen.

Im August wird die Sängerin in Polen, Österreich und London zu sehen sein. Als Special Guest für die Lateinamerika-Termine wurde die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter ("On My Way") angekündigt, wer Swift bei den Deutschland-Konzerten im Vorprogramm begleitet, steht noch nicht fest.