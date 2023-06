Zum vierten und letzten Teil der "The Expendables"-Reihe treffen sich Sylvester Stallone, Jason Statham und Dolph Lundgren auf den Kinoleinwänden wieder. Nun wurde der Trailer zum Film veröffentlicht - samt Top-Star Megan Fox, die ihren männlichen Mitstreitern zeigt, wo der Hammer hängt.

Schießereien, Verfolgungen und ganz viele Explosionen: In "The Expendables 4" (Regie: Scott Waugh) ist einiges los, wie der erste Trailer zum letzten Teil der Actionfilm-Reihe in Aussicht stellt. Im großen Finale wird die Söldnertruppe um Barney Ross ( Sylvester Stallone) ihren gemeinsamen letzten Auftrag antreten. Dabei sind nicht nur Jason Statham und Rapper 50 Cent mit von der Partie, sondern auch Megan Fox.

"Wenn die Babys losgehen, haben wir den Dritten Weltkrieg"

Bereits zu Beginn des Trailers wird deutlich, dass Fox' Rolle nicht nur gut mit Waffen umgehen kann, sondern auch weiß, wie man die Männer um die Finger wickelt. Vor allem ersteres kann Barney gut gebrauchen. "Ich habe da ein Problem, bei dem ich deine Hilfe brauche", erklärt er ihr und seinem alten Freund Lee Christmas ( Jason Statham). Eine Terroristengruppe hat Atomraketen in ihren Besitz gebracht. "Wenn die Babys losgehen, haben wir den Dritten Weltkrieg", ist im Trailer zu hören. Nun müssen Barney und seine Kollegen wieder einmal die Welt retten - und ihre Gegenspieler sind nicht zu unterschätzen.

Im großen Finale der explosiven Filmreihe werden auch Stars wie Dolph Lundgren, Randy Couture, Andy Garcia und Tony Jaa zu sehen sein. Der deutsche Kinostart ist am Donnerstag, 21. September.