In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden bei den Game Awards die besten Spiele des Jahres 2023 gekürt. Sehenswert war die Veranstaltung auch wegen des Ausblicks in die Zukunft: Per Trailer wurden zahlreiche neue Titel angekündigt.

Vorweihnachtliche Feierlaune bei Spiele-Fans: Dafür sorgen traditionell The Game Awards. Mit der Preisverleihung lässt man das Jahr Revue passieren, ehrt die aufsehenerregendsten Titel und wirft einen Blick ins kommende Gaming-Jahr: Dutzende neue Trailer und Ankündigungen weckten die Vorfreude auf das Spielejahr 2024.

Der mehrstündige Stream begann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr MEZ. Davor schon gab es ein sehenswertes halbstündiges Warm-Up. Verfolgen konnte man das Live-Event im Peacock Theater in Los Angeles auf Twitch, YouTube und TheGameAwards.com. Moderiert wurde die lange Nacht der Spiele von Geoff Keighley, der auch als Host der gamescom Opening Night Live bekannt ist.

Das sind die Gewinner der Game Awards

Geehrt wurden von einer Fachjury und der Community Spiele in insgesamt 31 Kategorien, wobei das Votum der Jury zu 90 Prozent einfließt, das der Gamer zu 10 Prozent - mit Ausnahme des "Player's Voice Award".

Ein Spiel räumte erwartungsgemäß mehr ab als alle anderen: So wurde "Baldur's Gate 3" in sechs Kategorien ausgezeichnet - unter anderem als "Bestes Spiel des Jahres", als "Bestes Rollenspiel" und als Publikumsliebling. Die verantwortlichen Larian Studios kündigten im Nachgang der Veranstaltung an, dass ihr "Dungeons & Dragon"-Meisterwerk ab sofort auch für die Xbox verfügbar ist. Bislang gab es nur Versionen für PC und PlayStation5.

Der zweite große Gewinner des Abends war "Alan Wake 2". Der spielbare Mystery-Thriller um den titelgebenden Autor holte sich in den Kategorien "Beste Game Direction", "Beste Story" und "Beste Art Direction" den Sieg. Ebenfalls über drei Auszeichnungen durfte sich Nintendo freuen: "Pikmin 4" wurde zum "Besten Sim/Strategiespiel" gekürt, "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" zum "Besten Action-Adventure" und "Super Mario Bros. Wonder" zum "Besten Familienspiel". Und auch das stete Bemühen von CD Projekt Red, sein desolat gestartetes Action-Rollenspiel "Cyberpunk 2077" mit Gratis-Inhalten und Updates zu jenem Spiel auszubauen, das es hätte immer sein sollen, wurde geehrt - mit dem "Best Ongoing Game"-Award.

Einen "Flitzer" wie im Vorjahr gab es nicht, dafür gaben sich Hollywood-Promis wie Timothée Chalamet ("Wonka"), Matthew McConaughey ("Interstellar"), Ella Purnell, Walton Goggins (beide Tiel der neuen "Fallout"-Serie) und Christopher Judge ("God of War") die Ehre.

Alle Kategorien und Gewinner sehen Sie hier:

Spiel des Jahres

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3 (Sieger)

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Beste Game Direction

Alan Wake 2 (Sieger)

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Beste Story

Alan Wake 2 (Sieger)

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy 16

Marvel's Spider-Man 2

Bestes Action-Spiel

Armored Core 6: Fires of Rubicon (Sieger)

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Bestes Action-Adventure-Spiel

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Sieger)

Bestes Rollenspiel

Baldur's Gate 3 (Sieger)

Final Fantasy 16

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Bestes Fighting Game

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6 (Sieger)

Bestes Familienspiel

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder (Sieger)

Bestes Sim/Strategiespiel

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4 (Sieger)

Bestes Sport/Rennspiel

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport (Sieger)

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Bestes Multiplayer-Spiel

Baldur's Gate 3 (Sieger)

Diablo 4

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Beste Art Direction

Alan Wake 2 (Sieger)

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bester Soundtrack und Musik

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy 16 (Sieger)

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Bestes Audio-Design

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush (Sieger)

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Beste Performance

Ben Starr in Final Fantasy 16

Cameron Monaghan in Star Wars Jedi: Survivor

Idris Elba in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd in Alan Wake 2

Neil Newbon in Baldur's Gate 3 (Sieger)

Yuri Lowenthal in Marvel's Spider-Man 2

Innovation im Bereich Barrierefreiheit

Diablo 4

Forza Motorsport (Sieger)

Hi-Fi Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Games for Impact

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia (Sieger)

Terra Nil

Venba

Bestes Ongoing-Spiel

Apex Legends

Cyberpunk 2077 (Sieger)

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Bester Community-Support

Baldur's Gate 3 (Sieger)

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Bestes Indiespiel

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars (Sieger)

Viewfinder

Bestes Indie-Debut

Cocoon (Sieger)

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Bestes Mobile-Spiel

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Honkai: Star Rail (Sieger)

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Bestes VR/AR-Spiel

Gran Turismo 7

Humanity

Horizon Call of the Mountain

Resident Evil Village VR Mode (Sieger)

Synapse

Beste Adaption

Castlevania: Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us (Sieger)

The Super Mario Bros. Movie

Twisted Metal

Am heißesten erwartetes Spiel

Final Fantasy 7 Rebirth (Sieger)

Hades 2

Like A Dragon: Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Content Creator des Jahres

IronMouse (Spieler)

PeopleMakeGames

Quackity

Spreen

SypherPK

Bestes eSports-Spiel

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant (Sieger)

Bester eSports-Athlet

Lee "Faker" Sang-hyeok (Sieger)

Mathieu "ZywOo" Herbaut

Max "Demon1" Mazanov

Paco "HyDra" Rusiewiez

Park "Ruler" Jae-hyuk

Phillip "ImperialHal" Dosen

Bestes eSports-Team

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming (Sieger)

Team Vitality

Bester eSports-Coach

Christine "potter" Chi (Sieger)

Danny "zonic" Sorensen

Jordan "Gunba" Graham

Remy "XTQZZZ" Quoniam

Yoon "Homme" Sung-young

Bestes eSports-Event