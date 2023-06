Trauer um "The Girl From Ipanema": Astrud Gilberto, eine der Pionierinnen des Bossa Nova, starb im Alter von 83 Jahren. Der Gesangsstil der Brasilianerin war stilprägend über den Jazz hinaus.

Ihr Gesang war zart und flüchtig wie eine Windböe am Strand der Copacabana, ihren bekanntesten Song können seit 60 Jahren fast alle zumindest mitsummen: Astrud Gilberto ist die Interpretin des wohl berühmtesten aller Bossa-Nova-Hits, "The Girl From Ipanema".

Wie der britische "Guardian" berichtet, ist die Sängerin nun im Alter von 83 Jahren verstorben. Der Jazz-Musiker Paul Ricci bestätigte die Meldung auf seinen Social-Media-Kanälen: "Sie war ein wichtiger Bestandteil von allem, das brasilianische Musik ausmacht in der Welt, und sie bereicherte das Leben vieler mit ihrer Energie."

Astrud Gilberto kam 1940 als Astrud Evangelina Weinert in Salvador da Bahia zur Welt. Im Alter von sieben Jahren zog die Tochter einer Brasilianerin und eines deutschen Einwanderers mit ihrer Familie nach Rio de Janeiro. Wegweisend gleich in zweifacher Hinsicht wurde die Begegnung mit João Gilberto, den sie 1959 heiratete und dem sie später in die USA folgte.

Für ihren berühmtesten Song gab es kein Honorar

Der Gitarrist und Komponist gilt als Erfinder des Bossa Nova, einem damals neuen Stilmix aus Samba und Jazz. Zu seinen eleganten, zurückhaltenden Arrangements passte die verhuschte Stimmfarbe Astruds wie angegossen. Für das stilprägende LP-Meisterwerk "Getz/Gilberto" (1963) sang sie "The Girl From Ipanema" ein, jenen Song, der Astrud Gilberto berühmt und unsterblich machen sollte - gleichwohl kolportiert wird, dass sie für die Aufnahme keinerlei Honorar erhielt. Es war Astrud Gilbertos erste Gesangsaufnahme überhaupt und der Beginn einer Weltkarriere. Die Ehe mit João Gilberto wurde hingegen bereits 1964 geschieden.

Astrud Gilberto veröffentlichte in den Folgejahren etliche Soloalben beim renommierten Jazz-Label Verve, teils bestückt mit Eigenkompositionen. Ihr Gesangsstil fand auch in der Popmusik prominenten Einfluss, vor allem im Bereich des sogenannten Easy Listening. 2002 zog sich die Sängerin, die auch mit Chet Baker zusammenarbeitete, nach einer letzten Tournee aus dem Musikgeschäft zurück und widmete sich der Malerei und dem Tierschutz. Sie hinterlässt zwei Söhne.