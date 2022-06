Keine E3 - und dennoch Premieren-Feier: Beim Ersatz-Event "Summer Game Fest" präsentierten Hersteller jede Menge Neuheiten. Den krönenden Abschluss lieferte jedoch Sony - mit einem Remake seines gefeierten Abenteuers "The Last of Us", das auch für PC erscheinen soll.

Über ein Remake des packenden PlayStation-Hits "The Last of Us" wurde schon länger spekuliert. Nun ist es offiziell: Im Rahmen des E3-Ersatz-Events "Summer Game Fest" von und mit Geoff Keighley kündigte Sony eine Neuauflage des Survival-Trips des Mädchens Ellie und ihrem Ziehvater Joel durch die verfallenen Staaten von Amerika an. Diese grafisch aufgebohrte Version erscheint am 2. September für PlayStation5. Obendrein bestätigte Sony, dass der Titel inklusive des DLC "Left Behind" auch für PC umgesetzt werden soll. Ein späterer Release ist wahrscheinlich.

Ob und wie sich das Remake gefeierten Original unterscheiden wird, ist unklar. In einer Presserklärung heißt es recht vage formuliert: "Genieße eine komplette Überarbeitung der originalen Erfahrung, detailgetreu nachgebaut aber mit modernisiertem Gameplay, verbesserter Steuerung und erweiterten Barrierefreiheits-Optionen. Plus, taucht in das Spiel ein mit verbesserten Effekten und erweiterter Erkundung sowie Kampfabläufen."

Noch mehr "The Last of Us"

Darüber hinaus präsentierte Entwickler Neughty-Dog-Studiochef Neil Druckmann erste Concept Arts zum geplanten Standalone-Multiplayer-Modus von "The Last of Us - Part 2". Dieser wird offenbar weit größer als gedacht und soll über einen eigenen Cast an Figuren, ein eigenes Setting und eine eigene Geschichte verfügen. Ein Release-Datum blieb Druckmann jedoch schuldig.

Zum krönenden Abschluss der Präsentation gab's noch Szenenbilder aus der Serien-Umsetzung von "The Last of Us", die derzeit für HBO entsteht - und die Bestätigung, dass einige Darsteller aus dem Spiel einen Auftritt darin haben werden, darunter Troy Baker (Joel) und Ashley Johnson (Ellie). Wann die Serie bei HBO laufen wird, ist indes noch unklar.