Mit Humor und perfektem Make-up bringt "The Marvelous Mrs. Maisel" in der neuen Staffel künstlerische Freiheit und soziale Zwänge unter einen Hut.

Ohne Plan, ohne Engagement, ohne Geld:Nach einer Corona-bedingten Pause von mehr als zwei Jahren kehrt "The Marvelous Mrs. Maisel" am 18. Februar zurück. In der vierten Staffel der Amazon-Erfolgsserie ist die spitzzüngige Titelheldin aber erst einmal ziemlich am Boden. Beziehungsweise im Keller.

Wer hoch fliegt, kann tief fallen: Diese Lektion musste Midge Maisel (Rachel Brosnahan) am Ende der dritten Staffel auf die harte Tour lernen. Soulstar Shy Baldwin (Leroy McClain) hat sie aus der Tournee rausgeworfen, der Flieger nach Europa hob ohne sie ab. Midge und ihre patente Managerin Susie (Alex Borstein) blieben auf dem Boden der Tatsachen in New York City zurück und sind zurück auf Anfang - im Keller-Club, wo einst alles begann.

In den Sixties gibt es kein Halten mehr

Ob der Karriereknick selbst verschuldet ist oder nicht, sei einmal dahingestellt: Midge jedenfalls sinnt nach guter alter Rache. Natürlich perfekt gekleidet. Alles auf Anfang also, und das in einer Zeit der Veränderungen. Die Sixties sind frisch angebrochen und fordern schon ihren Tribut.

Für kluge, selbstbestimmte und witzige Frauen mögen sich erste Karrierechancen eröffnen. Das private Umfeld aber kann nicht immer Schritt halten mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Davon aber lässt sich eine wundervolle Frau wie Mrs. Maisel schon längst nicht mehr aufhalten. Dennoch hat Amazon gerade das Ende der Erfolgsserie angekündigt - und zugleich eine fünfte und letzte Staffel bestätigt.