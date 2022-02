Wer wird der Nachfolger von Mülli Müller? In der fünften Staffel von "The Masked Singer" steckte Sänger und Moderator Alexander Klaws unter der Maske des Müllmonsters und ging als Sieger hervor. Am Samstag, 19. März, geht die Musikrateshow in ihre sechste Staffel, einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Folgen gab ProSieben bereits jetzt und enthüllte die ersten drei Masken. Ab sofort darf gerätselt werden, welche Prominenten sich unter dem Zebra, der Möwe und dem Dornteufel verstecken.

Womöglich erste Hinweise gab ProSieben in einer Pressemitteilung: Das Zebra sei "jung, kunterbunt, mit großen Punkten auf dem Fell" und springt "abenteuerlustig über die Bühne. Es ist für jeden Spaß zu haben". Die Möwe sei "nicht zu übersehen, aber auch nicht zu überhören. Denn sie lacht für ihr Leben gerne - und zwar unverkennbar laut. Der Spaß steht für die Möwe an erster Stelle, deshalb verschenkt sie großzügig ihr 'Lachen to go' an missmutige Strandgäste." Der Dornteufel wiederum sei nicht gefährlich: "Trotz seiner imposanten Größe und bedrohlich wirkenden Stacheln setzt sich der Wüstenbewohner aktiv in seiner Bewegung 'DornT for Peace' für den Frieden ein."

Es bleibt beim Samstagabend

Die sechste Staffel "The Masked Singer" startet am 19. März um 20.15 Uhr bei ProSieben, es bleibt beim zuletzt etablierten Sendeplatz am Samstagabend. Moderiert werden die sechs neuen Liveshows erneut von Matthias Opdenhövel. Die Besetzung des Rateteams ist noch nicht bekannt. In den zurückliegenden Staffeln 4 und 5 bildeten Rea Garvey und Ruth Moschner mit wechselndem Gast ein eingespieltes Duo. Zuvor in Staffel 3, im Herbst 2021, waren es Bülent Ceylan und Sonja Zietlow.

