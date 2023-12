Von vielen "The Masked Singer"-Fans wurde er bereits vermisst: Rea Garvey kehrt kurz vorm Finale der neunten Staffel der ProSieben-Musikrateshow als Rategast zurück. Welche Maske er wohl diesmal auf dem Kieker hat?

Für viele Fans zählte er bereits zum festen "The Masked Singer"-Inventar: Rea Garvey war über fünf Staffeln festes Rateteam-Mitglied sowie in den verbleibenden drei Staffeln jeweils einmal Rategast. Kurz vor Ende der aktuellen neunten Staffel kehrt der irische Sänger erneut als Gast ans Ratepult zurück. Am Samstag, 16. Dezember, 20.15 Uhr, bei ProSieben wird er zusammen mit Ruth Moschner und Rick Kavanian über die wahre Promi-Identität von Eisprinzessin, Klaus Claus, Lulatsch, Mustang und Troll spekulieren.

"Ich habe die Show schon sehr vermisst", gesteht der 50-Jährige gegenüber ProSieben: "Ich liebe es einfach, mit Ruth im Rateteam zu sitzen. Wir führen eine richtige Sherlock Holmes-Freundschaft und haben sehr viel Spaß zusammen." Bei seinen vergangenen Auftritten war der Sänger stets durch mal mehr mal weniger charmante modische Pullover-Statements zu ausgewählten Masken aufgefallen.

Welche Maske ist Reas Favorit?

Welche der fünf Halb-Finalisten es diesmal trifft, steht noch nicht fest: "Es ist einfacher, eine Bindung zu den Masken und ihren Charakteren aufzubauen, wenn man von der ersten bis zur letzten Show Teil des Rateteams ist", erklärt Garvey: "Die Ideen für meine lustigen Jacken, Pullover und T-Shirts entstehen in der Sendung. Da ich diesmal nur im Halbfinale als Rategast dabei bin, fällt es mir schwer, mich hier auf eine Maske zu fokussieren." Seinen Favoriten hat der zweifache Vater allerdings bereits gewählt: "Ganz klar, der Troll - er ist ein Rockstar!"

Ob es das Fernsehpublikum ähnlich sieht, entscheidet sich am Samstag, 23. Dezember, um 20.15 Uhr: Dann fallen nach der Demaskierung vom 16. Dezember in der Finalshow die letzten vier Masken. Die Maske mit den meisten Votings über die Joyn-App muss ihre Identität als letzte preisgeben und gewinnt den "The Masked Singer"-Pokal. Teil des Rateteams werden auch dann Ruth Moschner und Rick Kavanian sowie ein noch nicht bekannter Rategast sein. Kavanian, der in Staffel sieben selbst unter der Maske Rosty steckte, hatte den festen Rate-Job in Folge vier der aktuellen Staffel von Sänger Álvaro Soler übernommen.