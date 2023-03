Der preisgekrönte Regisseur Quentin Tarantino hört nach seinem zehnten Film auf. Noch in diesem Jahr sollen die Dreharbeiten für sein finales Werk "The Movie Critic" beginnen. Laut US-Berichten soll die Handlung in den späten 70er-Jahren spielen.

Dieser Mann gilt als Hollywood-Kult: Mit Filmen wie "Pulp Fiction", "Kill Bill" und "Django Unchained" etablierte sich Quentin Tarantino als einer der erfolgreichsten Regisseure der Traumfabrik und wurde zudem unter anderem mit zwei Oscars und drei Golden Globes ausgezeichnet. Nun gibt es neue Informationen zum letzten Film des 59-Jährigen, dessen Titel bereits feststehen soll: "The Movie Critic".

Medienberichten zufolge sollen noch diesen Herbst die Dreharbeiten beginnen. Wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" schrieb, soll der Film im Los Angeles der späten 1970er-Jahre spielen und sich um eine weibliche Protagonistin drehen. Der Film soll von Pauline Kael handeln, die 2001 verstarb und zu den einflussreichsten Filmkritikerinnen aller Zeit zählt. Bereits diese Woche könne sich laut "The Hollywood Reporter" entscheiden, welches Filmstudio mit dem Regisseur zusammenarbeiten wird. Zu den Favoriten gehöre Sony, das bereits an Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" beteiligt war.

Tarantino: Regisseure werden mit dem Alter nicht besser

Dass Quentin Tarantino in seinem 60. Lebensjahr als Filmemacher zurücktreten möchte, gab er bereits 2012 in einem "Playboy"-Interview bekannt: "Ich möchte an einem bestimmten Punkt aufhören. Regisseure werden nicht besser, wenn sie älter werden." Normalerweise seien die schlechtesten Filme in einer Regisseur-Filmografie die letzten vier. "Mir geht es nur um meine Filmografie, und ein schlechter Film macht drei gute zunichte."