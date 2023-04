Die erste Staffel war ein voller Erfolg: Wird es eine Fortsetzung der actionreichen Thriller-Serie "The Night Agent" mit Gabriel Basso geben?

Ebenso facetten- wie actionreich begeisterte "The Night Agent" viele Fans auf Netflix. Die Thriller-Serie von Shawn Ryan, die auf dem gleichnamigen Roman von Matthew Quirk basiert, übertraf jegliche Erwartungen und erzielte Rekorde. So hat die US-amerikanische Produktion einen der besten Serienstarts aller Zeiten hingelegt und sich prompt Platz drei in den Netflix-Top 10 gesichert. Nach knapp zwei Wochen verbuchte "The Night Agent" bereits 385 Millionen geschaute Stunden. Das Werk der Produzenten Nick Bradley und James Dodson stürmte in insgesamt 93 Ländern die Charts. Da liegt eine Fortsetzung nahe - auch wenn die erste Staffel eine in sich geschlossene Geschichte war: Eine zweite Staffel soll 2024 erscheinen, wie Netflix in einem Tweet bestätigte.

Die zehnteilige Serie erzählt von Peter Sutherland (Gabriel Basso), der, nachdem er Zivilisten vor einem Bombenanschlag gerettet hat, einen Job im Weißen Haus bekommt: Als angehender FBI-Agent soll er sich um das Notfalltelefon für die sogenannten "Night Agents" kümmern - ein Sprachrohr beispielsweise für in Gefahr schwebende Spione oder gefährdete für die USA wichtige Personen. Eines Tages sollte ein Notruf sein ganzes Leben ändern: Die Zivilistin Rose Larkin (Luciane Buchanan) bittet ihn um Hilfe.Ehe er sich versieht, wird Peter in eine tödliche Verschwörung hineingezogen und landet im Oval Office ...

Wie geht es weiter?

In Staffel zwei schlägt Basso einen neuen Karriere-Weg ein: Er wird "Night Agent" im internationalen Raum: "Es wird eine komplett neue Location mit völlig anderen Problemen", erklärte Showrunner Shawn Ryan gegenüber der Unterhaltungswebsite "Collider": "Es wird auch nur eine kleine Gruppe von Figuren aus Staffel eins zurückkommen, die von neuen Gesichtern flankiert und begleitet werden." Laut Ryan soll es sich auch bei der Fortsetzung um eine in sich geschlossene Geschichte handeln.

Hauptdarsteller Gabriel Basso machte im Interview mit der Zeitschrift "Entertainment Weekly" erste Andeutung über eine mögliche Handlung: "Will Peter Rose wirklich gefährden, aber sie trotzdem in ihrem Leben haben?", fragt er: "Er möchte schon, dass sie bei ihm ist, es ist aber gefährlich. Man kann einfach bestimmte Dinge wie Familie nicht einfach so haben." Neben Intrigen, Geballer und reichlich Action darf ein Hauch von Romantik natürlich nicht fehlen. Haben Sutherland und Rose eine Zukunft? Die Protagonisten und einige Nebendarsteller sollen jedenfalls gleich bleiben, über neue Cast-Mitglieder ist bislang noch nichts bekannt.