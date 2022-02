Dem deutschen Eiskunstlauf fehlt es an Sponsoren. In einem Interview bemängelte die sechsfache Weltmeisterin Aljona Savchenko nun, dass junge Talente zu wenig gefördert werden - und schlug eine ungewöhnliche Lösung vor.

Die Corona-Pandemie hat viele Profi-Sportlerinnen und -Sportler in Deutschland hart getroffen. So auch Eiskunstläuferin Aljona Savchenko, die 2018 in Pyeongchang mit ihrem Partner Bruno Massot den Olympiasieg sichern konnte. "Es war und ist schwierig. Ohne Shows oder Auftritte verdient man als Eiskunstläufer kein Geld", erklärte die 38-Jährige nun im Interview mit der Agentur teleschau. "Wir leben davon, also war das für uns eine große Katastrophe." Da sie und Massot in den vergangenen Jahren nicht mehr vor Publikum laufen konnten, seien sie gezwungen gewesen, sich umzuorientieren. "Ich kann nicht einfach zu Hause sitzen und warten, bis ich wieder auftreten darf", erklärte Savchenko.

Savchenko: TV-Formate wären "die beste Werbung"

Fehlende finanzielle Mittel seien hierzulande jedoch bereits vor der Pandemie ein großes Problem gewesen, wie die gebürtige Ukrainerin berichtete: "Das war schon vor Corona so. Nicht nur im Eiskunstlauf, sondern in vielen Sportarten." In Deutschland mangele es im Eiskunstlauf schon an den Grundlagen, junge Talente würden zu wenig unterstützt. Eine - laut Savchenko - mögliche Lösung: "Ich denke, man müsste präsenter sein - zum Beispiel, indem im TV mehr Eiskunstlauf gezeigt wird."

In Russland beispielsweise sei dies gang und gäbe, dort gebe es "Talentformate oder auch Märchenshows, die auf Eis stattfinden". Eine Idee, wie man bereits Kinder und Jugendliche in Deutschland für den Sport begeistern könne, hatte Savchenko ebenfalls: "Eine Sendung wie 'The Voice Kids' müsste es auch für Eiskunstlauf geben!" Dies wäre "die beste Werbung", so die Athletin.

Ob Savchenko für eine solche Show selbst als Jurorin zur Verfügung stehen würde, verriet sie nicht - denkbar sei eine TV-Karriere für die ehemalige Paarläuferin jedoch tatsächlich, wie sie im teleschau-Gespräch verriet: "Falls sich die Möglichkeit eines Tages ergeben sollte, würde ich das durchaus ernst nehmen."

Die TV-Dokumentation "Die Kür ihres Lebens" (Mittwoch, 9. Februar, 22.45 Uhr, BR-Fernsehen) erzählt von Aljona Savchenkos und Bruno Massots steinigem Weg bis zum Olympia-Gold.