Nachdem die komplette Jury von "The Voice of Germany" zurückgetreten ist, musste Ersatz her. Den hat ProSieben nun gefunden. Die Überraschung: Alle fünf der neuen Coaches saßen noch nie auf einem der berüchtigten roten Stühle. Bekannte Gesichter sind sie natürlich trotzdem...

Auf ein Novum folgt das nächste: Nachdem zum ersten Mal in der Geschichte von "The Voice of Germany" die komplette Jury nach Staffelende geschlossen zurückgetreten ist, sind nun die Nachfolger von Mark Forster, Rea Garvey, Stefanie Kloß und Peter Maffay bekanntgegeben worden.

Und obwohl es bei der Castingshow gang und gäbe ist, dass Coaches aus vorherigen Staffeln nach einer Auszeit zurückkehren, hat keiner von den Neuen schon einmal auf einem der roten Stühle gesessen. Das gab es - wenn man von der allerersten Staffel absieht - noch nie. Es könnte also frischer Wind in das Format kommen, das schon 2011 zu den populärsten Show-Reihen der ProSiebenSAT.1-Senderfamilie gehört.

Für diesen frischen Wind sorgen werden die in jungen Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel bekannt gewordenen Kaulitz-Brüder Bill und Tom auf einem Doppelstuhl sowie die Rapperin Shirin David, der Sänger und Moderator Giovanni Zarrella und der irische Popstar Ronan Keating (einst bei Boyzone).

Shirin David auf Instagram:

"The Voice of Germany": Neue Staffel startet im Herbst

"Zuschauer:innen und Fans können sich auf ein 'The Voice of Germany' 23 freuen, das sie in dieser Form noch nie erlebt haben", verspricht ProSieben- und SAT.1-Chef Daniel Rosemann. Dennoch gelte weiterhin das Versprechen: "It's nothing but the voice." Im Gegensatz zu anderen Castingshows können die Jurymitglieder die Kandidaten beim ersten Vorsingen nicht sehen.

Im Gegensatz zur Jury bleibt das Moderatoren-Team unverändert: Die 13. Staffel "The Voice of Germany" wird wieder von Melissa Khalaj und Thore Schölermann präsentiert werden. ProSieben und SAT.1 zeigen die neue Staffel ab Herbst 2023 im gewohnten Wechsel.