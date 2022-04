Nur Mark Forster bleibt der Castingshow erhalten: Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding sind bei der nächsten Staffel nicht mehr als Coaches bei "The Voice of Germany" dabei.

Im Herbst 2022 geht "The Voice of Germany" bereits in die zwölfte Staffel, drei der vier bisherigen Coaches werden dann allerdings nicht mehr Teil der Castingshow-Jury sein: Wie ProSiebenSAT.1 am Mittwochabend mitteilte, machen Sarah Connor, Nico Santos und Johannes Oerding "eine Pause", Mark Forster hingegen sei "auch in den neuen Folgen dabei".

Wer die drei Coaches ersetzen wird, ist laut der Sendergruppe "noch ein großes Geheimnis", werde aber rechtzeitig bekannt gegeben. Für Sarah Connor und Johannes Oerding endet ihr Engagement bei der Show damit vorerst nach einer Staffel, Nico Santos nahm drei Jahre lang auf dem "The Voice"-Jurystuhl Platz.

Oerding geht mit "mit einem lachendem und einem weinenden Auge"

Als Einziger der scheidenden Coaches äußerte sich Johannes Oerding zu seinem Aus: Er sei im Sommer auf großer Open-Air-Tournee und konzentriere sich darauf, "neue Musik zu schreiben und zu veröffentlichen", schrieb er in einem Instagram-Post. Er gehe nichtsdestotrotz "mit einem lachendem und einem weinenden Auge - die Zeit bei TVoG war eine Wahnsinns-Reise", Der Sänger, der mit seinem Schützling Sebastian Krenz Ende 2021 die Castingshow gewann, schloss eine Rückkehr zur Show aber nicht aus: "Kein Abschied ist für immer!", schrieb er in seinem Post.

Auch Lena Gercke verlässt die Show

Bereits Ende März hatte Moderatorin Lena Gercke erklärt, das Format ebenfalls vorübergehend zu verlassen: "Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation in diesem Jahr auszusetzen", erklärte sie in einem Instagram-Post. Mit der Gründung ihres eigenen Unternehmens habe sie als Geschäftsführerin viele neue Aufgaben, auf die sie sich zunächst konzentrieren müsse. Die Gewinnerin der allerersten GNTM-Staffel 2006 hatte mit Unterbrechungen zusammen mit Thore Schölermann seit 2015 durch die Sendungen geführt.