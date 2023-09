In dem neuen Spin-off "The Voice Rap by CUPRA" (ab Donnerstag, 14. September, Joyn) von "The Voice of Germany" (ab Donnerstag, 21. September, ProSieben und freitags auf SAT.1 , jeweils um 20.15 Uhr) suchen die Rap-Ikonen und neuen Coaches Dardan (25, links) und Kool Savas (48) erstmals nach den besten Rap-Talenten.

Im "The Voice of Germany"-Spin-Off "The Voice Rap by CUPRA" treffen zwei Ikonen aufeinander: Rap-Legende Kool Savas (48) und Überflieger Dardan (25) sitzen erstmals aus den roten Drehsesseln und kämpfen um die besten Rap-Talente. Was hinter dem neuen Format und der Motivation der Musiker steckt, verrieten die Macher nun.