Raptalente aufgepasst: Die bevorstehende 13. Staffel von "The Voice of Germany" soll durch ein Spin-off ergänzt werden. Im Fokus der neuen Show stehen Rapperinnen und Rapper, die sich seperat für das Halbfinale der Standardsendung qualifizieren können.

Es war ein beeindruckender Auftritt, den die erst 14-jährige Emma aus Wien im März bei der Talent-Show "The Voice Kids" (SAT.1) abgeliefert hatte: Im pinken Hoodie rappte sie in der dritten Show der elften Staffel den Eminem-Hit "Mockingbird" - und sorgte damit nicht nur bei den Coaches und dem Publikum für einen echten Wow-Moment, sondern machte auch Eminem höchstpersönlich auf sich aufmerksam. Letzterer kommentierte den Auftritt auf TikTok mit einem Emoji.

Kein Wunder also, dass man im "The Voice"-Kosmos nun vermehrt auf Rapperinnen und Rapper setzen möchte. Wie ProSieben am Dienstagnachmittag ankündigte, soll die nächste Staffel der Erwachsenen-Ausgabe von "The Voice of Germany" sogar durch ein eigenes Rap-Spin-off ergänzt werden: Unter dem Titel "The Voice Rap" suchen "zwei erfahrene Rap-Coaches" parallel zur 13. Staffel von "The Voice of Germany" eigene Teams zusammen. Der beste Rapper oder die beste Rapperin zieht schließlich samt Coach ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein.

"The Voice Rap": Alle Infos zur neuen Show

Das neue Format soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 auf ProSieben und Joyn zu sehen sein. Um wen es sich bei den Rap-Coaches handelt und wann die Show - und somit auch die nächste Staffel von "The Voice of Germany" - genau startet, ist bislang noch nicht bekannt. Interessierte können sich derzeit auf der offiziellen Webseite der Show (www.the-voice-of-germany.de) bewerben.