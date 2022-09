Nach zahlreichen Verschiebungen soll das angekündigte Next-Gen-Update für "The Witcher 3: Wild Hunt" Ende des Jahres erscheinen. Außerdem verriet CD Projekt Red, dass es mit der Rollenspielreihe weitergehen soll.

Lange Zeit war es still um die Next Gen-Version von "The Witcher 3: Wild Hunt", doch nun ist klar: Sie kommt. Und zwar bald! Nach mehreren Verschiebungen ist der Release des Upgrades für PS5, Xbox Series X/S und PC für Ende des Jahres geplant. Die mit höherer Bildwiederholrate, Raytracing-Effekten und verbesserten Texturen aufgehübschte Version soll zudem Bonus-Inhalte bringen wie DLCs, die von der "The Witcher"-Serie auf Netflix inspiriert sind. Besitzer der alten Version erhalten das Upgrade kostenlos. Ursprünglich sollte Saber Interactive, bekannt für den Nintendo Switch-Port, das Next-Gen-Upgrade beisteuern, nun wird es doch hausintern bei CD Projekt Red umgesetzt.

Ebenfalls erwartet wird das neue "The Witcher"-Epos, das die (Erfolgs-)Geschichte fortsetzen soll. Der Arbeitstitel "The Witcher: A New Saga Begins" wird wohl nur vorläufig sein. Dennoch steckt daran bereits die Aussage von CD Project Red, mit dem neuen Fantasy-Werk die "Witcher"-Saga auf neue Weise zu erzählen. Die Macher deuten an, dass der vierte Teil nur der Anfang eines ganzen Zyklus sei und daher aus gutem Grund nicht "The Witcher 4" heißen wird.

"The Witcher" als Spiele-Serie mit schnellerem Rhythmus

Das Serien-artige Konzept wurde im Rahmen einer Finanzkonferenz bereits von CD Projekt Red-CEO Adam Kicinski angedeutet: Man habe in Sachen "The Witcher"-Fortsetzung "mehr als einen Titel im Kopf": Derzeit befinde man sich aber noch in der Vorproduktion der ersten Folge der neuen "Witcher"-Saga.

Ein anderes "The Witcher" Spiel kann man ab sofort spielen: Bei "Roach Race!" handelt es sich allerdings lediglich um ein Mini-Spiel. Es wurde als augenzwinkernde Hommage in das ebenfalls vom gleichen polnischen Studio entwickelte "Cyberpunk 2077" integriert. In dem SciFi-Epos kann man "Roach Race!" in Spielhallen-Automaten in Night City daddeln. Aber auch losgelöst von "Cyberpunk 2077" lässt sich das Mini-Game für Android- und iOS-Geräte herunterladen. Es gilt, das aus "The Witcher" bekannte Pferd Plötze über Stock und Stein zu steuern. Daher nennt sich das Minispiel in den deutschsprachigen Google- und Apple-Stores "Plötzerennen."