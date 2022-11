Seit Sonntag ist klar: Henry Cavill hängt seine Rolle in "The Witcher" an den Haken. Nun wollen Fans der Serie Cavills Ausstieg verhindern - mithilfe einer Petition, die stattdessen den Austausch der Drehbuchautoren fordert.

Statt Henry Cavill soll zukünftig Liam Hemsworth die Hauptrolle in "The Witcher" übernehmen - eine Entscheidung, die in den vergangenen Tagen für einen Aufschrei unter den Fans des Netflix-Hits sorgte. Nun soll eine Petition die geplante Umbesetzung verhindern: Unter dem Titel "NETFLIX: Ihr müsst Henry Cavill als 'The Witcher' behalten und stattdessen die Drehbuchautoren austauschen" fordern bislang mehr als 11.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Cavill auch in der vierten Staffel der Serie wieder vor der Kamera stehen wird.

"Henry verlässt 'The Witcher' nicht wegen 'Superman', sondern die Verantwortlichen bei Netflix haben wieder einmal eine schwerwiegende Entscheidung gegen die Bedürfnisse ihrer Fans getroffen", heißt es in der Beschreibung der Petition. "'The Witcher' ist wegen der Liebe der Fans zur Buch- und Spielvorlage so beliebt, die von den Autoren und dem Serienschöpfer gehasst und aktiv verspottet wird." Cavill selbst sei einer dieser "großen Fans" und habe von Netflix gefordert, der Romanvorlage des polnischen Autors Andrzej Sapkowski treu zu bleibe.

Henry Cavill: Rückkehr als "Superman"

Am vergangenen Sonntag hatte Cavill auf Instagram sein Ende als Geralt von Riva bekannt gegeben. "Ich werde mein Medaillon und meine Schwerter für Staffel vier niederlegen", schrieb der 39-Jährige. "Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Geralt verbracht habe, und mit Begeisterung dafür, wie Liam diesen faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer darstellen wird", so Cavill weiter.

Überdies erklärte der Brite, demnächst wieder in eine ehemalige Rolle schlüpfen zu wollen: "Ich möchte es offiziell machen, dass ich als Superman zurückkehre." Cavill soll laut dem Branchenmagazin "Deadline" nur einen befristeten Vertrag für den Netflix-Hit "The Witcher" unterschrieben haben und somit wieder Teil des DC-Filmuniversums werden.