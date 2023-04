Das Warten hat ein Ende: Die "The Witcher"-Saga auf Netflix wird fortgesetzt, Henry Cavill schlüpft ein letztes Mal in die Rolle des Geralt von Riva. Und bereits der erste Teaser verspricht eine mysteriöse und gefährliche Staffel.

Nach mehr als eineinhalb Jahren gibt es endlich Nachschub für alle "The Witcher"-Fans: Im Juni wird die Netflix-Serie mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Die Geschichte wird in zwei Teile aufgeteilt, die im Juni und Juli ausgestrahlt werden. Nun wurde der erste Teaser auf YouTube hochgeladen und so viel ist sicher: Die beliebten Charaktere müssen mehr denn je ums Überleben kämpfen.

Dritte Staffel von "The Witcher" startet am 29. Juni

Wieder im Mittelpunkt der Serie wird Geralt von Riva (Henry Cavill) stehen, der sowohl sein eigenes Leben als auch das seiner Liebsten verteidigen muss - auf einem "namenlosen Kontinent", auf dem jeder ein Feind sein kann. "Jetzt, zum ersten Mal, verstehe ich, was wahre Angst bedeutet", gesteht Geralt im Teaser. Gemeinsam mit Yennefer (Anya Chalotra) möchte er Cirilla (Freya Allan) beschützen und sie zur Festung Aretuza bringen. Dort hoffen sie mehr über die Kräfte des Mädchens herauszufinden.

Doch dort angekommen, warten neue Feinde, Verrat und dunkle Magie auf sie. Geralt und seine Familie müssen stärker zusammenhalten denn je. Der letzte Ausschnitt zeigen ihn, Yennefer und Cirilla, die vor etwas davonlaufen und sich in einem düsteren Labyrinth verirren. "Ciri!", ist nur noch am Ende des Teasers zu hören. Zudem sind die Worte "Nichts bleibt gleich" eingeblendet.

Netflix zeigt die ersten fünf Episoden ab Donnerstag, 29. Juni. Die restlichen vier Folgen sind ab Donnerstag, 27. Juli, zu sehen.