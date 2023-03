Thomas Gottschalk zeigt, wie es geht: Er wehrte sich zwar lange gegen eine Social-Media-Präsenz, traut sich nun aber auf Instagram. Mit seinem Account erreicht er gleich in den ersten Stunden knapp 19.000 Fans.

Er haderte lange mit den Sozialen Medien: Jetzt überwand sich Thomas Gottschalk (72) allerdings und zeigt höchstpersönlich Präsenz auf Instagram. Nach nur wenigen Stunden, in denen er sich selbst an die Postings machte, folgten dem Show-Titan bereits knapp 19.000 Fans. Im Interview mit "Bild" freute sich der Moderator: "Freunde, ich gehe jetzt, im fortgeschrittenen Alter, steil!" Nach über zehn Jahren, die das Netzwerk bereits online ist, scheint nun auch Gottschalk dessen Reichweite nutzen zu wollen: "Nachdem ich mit Ende 60 die Liebe neu entdeckt habe, folgt jetzt der zweite Schritt: Instagram! Alle, die da unterwegs sind, wollen offensichtlich nur eines: Anderen Menschen Mut machen. Will ich auch!", sagte er gegenüber "Bild".

Thomas Gottschalk will erklären, "wie man Falten wegfiltert"

Während sein Account bereits seit 2016 aktiv ist, aber offensichtlich von seinem Umfeld betreut wurde, wagt der 72-Jährige nun selbst den Blick über den TV-Tellerrand. Er wäre nicht der Medienprofi, der er eben ist, würde er diesen Stellungswechsel nicht noch für eine Botschaft nutzen: "Hier mein letzter Post analog in 'Bild' an alle über 70: Vergesst 'Sturm der Liebe', haut eure Rätsel-Zeitungen weg", fordert er energisch. "Zeigt euch von eurer coolen Seite, werdet digital und postet, was euch bewegt. Eure Enkel zeigen euch, wie's geht!", animiert er Gleichaltrige, sich mit zeitgemäßer Technik anzufreunden.

Mit einem Augenzwinkern beendet Gottschalk seine Motivationsrede schließlich: "Aber erst mal Filler in die Backen, ein geiles Tattoo auf die Wade und ganz wichtig: den Zinken operieren! Ich rufe gleich Mike Krüger an, nicht dass der mir mit seiner klassischen 'Supernase' folgt. Hab ich selber!" Er lässt nichts anbrennen und postet fröhlich darauf los. "Wir gehören zusammen. Während alte Leute aus dem Fenster schauen, checken wir unseren Insta-Account", macht er gegenüber "Bild" einen auf Social Media-Profi. "Demnächst erkläre ich euch, wie ihr die Falten wegfiltert".