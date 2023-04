"Heute hab ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft", sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem Spiel in Manchester, welches die Münchner deutlich mit 0:3 verloren.

Ist Manchester City aktuell selbst für den großen FC Bayern eine Nummer zu groß? Die Münchner wurden am Dienstagabend im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit einer deutlichen 0:3-Pleite nach Hause geschickt - eine schwere Hypothek für das Rückspiel am Mittwoch, 19. April, in der Münchner Allianz Arena. Trainer Thomas Tuchel analysierte das Geschehen im Anschluss gegenüber Amazon Prime Video durchaus überraschend.

"Ich sehe das Ergebnis überhaupt nicht, aber wir müssen es akzeptieren, sind bestraft worden in Phasen, in denen wir komplett die bessere Mannschaft waren", erklärte der 49-Jährige, der erst seit wenigen Wochen die Münchner Bayern coacht. Sein Team hätte "dann in der zweiten Halbzeit noch mal besser gespielt als in der ersten", so Tuchel im Prime-Video-Gespräch. Er befand: "Wir bezahlen jetzt mit nem ganz bitteren Ergebnis. Aber ich weigere mich jetzt, die Leistung schlecht zu reden. Ich hab eine sehr, sehr gute Leistung gesehen bis zur 70. Minute, ich bin hochzufrieden. Da war absolut mehr drin."

Er habe "heute nicht erwartet, dass wir so viel im letzten Drittel spielen", betonte der Trainer, der glaubt, "es fehlt noch ein Tick Form bei dem ein oder anderen". Tuchel: "Du brauchst den abgefälschten Schuss, du brauchst den Schuss in den Winkel, und dann kommt das Momentum zu dir. Fußball ist Fußball - abgeschenkt ist noch nichts!" Zum Abschluss geriet er sogar ins Schwärmen - was angesichts einer 0:3-Pleite nicht ganz zu erwarten war. "Heute hab ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft", sagte Tuchel. "Es hat Spaß gemacht, zu coachen, so wie wir heute aufgetreten sind, vor allem das Wie, so emotional, haben uns gewehrt, sind dann körperlicher geworden. Ich fand es schon richtig, richtig gut. Auch wenn es blöd klingt: heute hat es richtig Spaß gemacht, und jetzt geht es weiter!"