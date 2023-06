Am Dienstag wurde die Präsentation über die "World's 50 Best Restaurants 2023" in Valencia veröffentlicht. Dabei wurde "The Taste"-Juror und Sterne-Gastronom Tim Raue als bester Deutscher aufgelistet.

TV-Koch Tim Raue kann sich über einen weiteren großen Erfolg auf internationaler Bühne freuen: Am Dienstagabend prämierte im spanischen Valencia die The World's 50 Best Restaurants Academy die besten Restaurants der Welt. Die Veranstalter beriefen sich auf das Votum von über 1.000 Branchenexpertinnen und -experten. Bei der Auflistung landete der Zwei-Sterne-Koch mit seinem Berliner "Restaurant Tim Raue" auf Platz 40 - es ist das bestplatzierte deutsche Lokal. Raue, der unter anderem durch die Kochshows "The Taste" (SAT.1) und "Kitchen Impossible" ( VOX) sowie das Helpformat "Raue - Der Restaurantretter" ( RTL) bekannt ist, betreibt das Restaurant (Eröffnung: 2010) mit seiner Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild. Beide landeten im Ranking knapp vor einem weiteren Speisenlokal aus der deutschen Hauptstadt. Das Michelin-Sternerestaurant "Nobelhart & Schmutzig" landete auf Platz 45. Bereits vergangenes Jahr waren beide Betriebe ausgezeichnet worden. Den ersten Platz der "World's 50 Best Restaurants 2023" konnte sich das "Central" in Lima sichern, welches im Vorjahr noch auf Platz zwei gelandet war. Die spanischen Restaurants "Disfrutar" ( Barcelona) und "Diverxo" ( Madrid) landeten auf dem zweiten respektive dritten Platz.