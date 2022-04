Mit seinem Menü gedenkt Timo (29) an Tag 4 der Würzburger Runde nicht nur dem Rezepte-Schatz seiner geliebten Oma. Zum Aperitif erfreut der ehemalige "Voice of Germany"-Teilnehmer seine Gäste auch mit einem Lionel-Richie-Ständchen an der Gitarre: "Als Schreiner bin ich halt ein bisschen sensibel."

Wer beruflich mit Holz und Metall zu tun hat und schöne Einrichtungen baut, wird wahrscheinlich auch mit dem Kochlöffel umgehen können. Schließlich gehören zu beidem Intuition und Einfühlungsvermögen: "Als Schreiner bin ich irgendwie so ein bisschen sensibel", beschreibt Timo seinen hauptsächlichen Charakterzug. Als Winzersohn ist er am vierten Abend von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Würzburg und Umgebung bestens mit Getränken ausgestattet, und als Enkel einer hervorragenden Köchin erbte er unter anderem ein unschlagbares Wirsing-Rezept. Umrahmt wird es unter dem Motto "Timos Lieblinge" von:

Vorspeise: Zweierlei Ravioli an Trüffel

Hauptspeise: Praline vom Rinderfilet an Rotwein-Schalotten-Soße mit Wirsing nach Omas Art und Rosmarin-Kartoffelgratin

Nachspeise: Crème brûlée mit Walnuss-Parfait und Gewürzbirne

"Alles von der Seele schreien"

Aus Platzgründen beschlagnahmt der mit Vater und Bruder in einer "Männer-WG" wohnende Hobby-Musiker für das "Perfekte Dinner" Küche und Esszimmer im Bereich seines Bruders. Eine durchaus melancholische Angelegenheit für Timo: "Genau hier habe ich von meiner Oma kochen gelernt." Wehmütige Erinnerungen überfluten ihn: "Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen."

Genau das kann Timo im unterfränkischen Karlstadt auch seinen Gästen ins Gesicht zaubern: Zum Aperitiv mit Wermut und Limettensaft gibt es nämlich mit Lionel Richies "All Night Long" eine Kostprobe seines musikalischen Könnens. Nicht das erste Mal, dass Timo im Fernsehen zum Mikrofon greift: 2018 nahm er mit "She's Like The Wind" an den Blind Auditions von "The Voice of Germany" teil. Damals hieß es vonseiten der Jury "zu sauber". Mit der Popstar-Karriere wurde es nichts. Geblieben ist ein Hobby.

"Beim Singen kann ich mir alles von der Seele schreien", beschreibt er seine nach Schreinern (und natürlich Kochen) dritte Leidenschaft: "Musik gibt mir die Erdung im Leben."

"Da war Liebe drin"

Und bodenständig ist er: Zum halbpürierten "Wirsching"-Spezialrezept gibt es Rinderfilet und Kartoffelgratin ("Mein Vater isst absolut jeden Tag Kartoffeln") und zum Dessert eine in gewürztem Rotwein gekochte und traumhaft gefärbte Birne. Auf Timos natürlich selbst geschreinerten Stühlen am Tisch Marke Eigenbau sitzend, steht den Gästen die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Sous-Vide-gegartes Fleisch, cremiger Rotwein-Jus und eine perfekte Crème brûlée: "Das hätte ich ihm nicht zugetraut", so Timos Vorgängerinnen Nadine (43) und Nicole (31), die Ähnliches auf den Tisch brachten.

Kein Wunder bei Timos gar nicht so geheimer Hauptzutat: "Da war Liebe drin", ist Gillis (45) kulinarisches und atmosphärisches Fazit des Abends. Für den musikalischen Gastgeber gibt es solide 35 Punkte und zum Abschluss das Bedauern aller Hausfrauen, Hobbyköche und wohl auch Profi-Chefs: "Da kocht man stundenlang - und in fünf Minuten ist alles weg."