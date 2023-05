Mitte Dezember kommt mit "Wonka" ein neuer Film basierend auf dem Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" ins Kino. Für Hauptdarsteller Timothée Chalamet war es jedoch weniger das Werk von Roald Dahl, das sein Interesse für die Rolle weckte.

Am 14. Dezember startet "Wonka", der neue Musicalfilm basierend auf dem Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik" (1964) von Roald Dahl, in den deutschen Kinos. Für Hauptdarsteller Timothée Chalamet ("Dune") war es jedoch weniger die literarische Vorlage als vielmehr die dahinterstehende Intention, die ihn an dem Projekt reizte: "An etwas zu arbeiten, das ein unzynisches, junges Publikum anspricht, war eine große Freude", sagte der Oscar-Nominierte im Interview mit dem "Vogue"-Magazin: "In einer Zeit und in einem Klima intensiver politischer Rhetorik, in der es ständig so viele schlechte Nachrichten gibt, wird dies hoffentlich ein Stück Schokolade sein."

Bei der CinemaCon im April hatte Chalamet bereits betont, dass seine Interpretation von Wonka keineswegs so "zynisch" wie die Versionen von Gene Wilder (1971) oder Johnny Depp (2005) waren: "Dieser Willy sprüht vor Freude, Hoffnung und dem brennenden Wunsch, der größte Chocolatier aller Zeiten zu werden", beschrieb er und verriet weiter, dass er während der Dreharbeiten in geschmolzener Schokolade geschwommen sei.

Weitere Filme mit Timothée Chalamet

Im Gegensatz zu "Charlie und die Schokoladenfabrik" soll "Wonka" die Vorgeschichte des titelgebenden Fabrikbesitzers erzählen. Paul King, der bereits mit seinen herausragenden "Paddington"-Filmen (2014, 2017) das Publikum begeisterte, führte Regie. Neben Chalamet werden Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman und Hugh Grant zu sehen sein.

Für Chalamet ist "Wonka" nicht das einzige große Filmprojekt in den nächsten Monaten: Am 2. November startet "Dune 2" in den deutschen Kinos. In der Fortsetzung der oscarprämierten Adaption des Sci-Fi-Klassikers von Frank Herbert führt Paul Atreides ( Timothée Chalamet) das Wüstenvolk der Fremen in den Kampf gegen das Haus Harkonnen und den Imperator.

Im Sommer sollen zudem die Dreharbeiten für das lang erwartete Bob-Dylan-Biopic in New York beginnen. Hauptdarsteller Chalamet wird darin auch alle Lieder selbst singen: "Ich bereite mich schon ewig darauf vor", sagte er im "Vogue"-Interview. Derzeit treffe er täglich einen Stimmtrainer.