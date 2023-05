Sie wurde in den 60-ern zum Star und gilt als eine der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten: Die "Queen of Rock'n'Roll" Tina Turner ist im Alter von 83 Jahren verstorben.

Sie füllte weltweit die größten Hallen, landete zahllose Welthits und galt als eine der einflussreichsten Musikerinnen der Rock- und Pop-Geschichte: Tina Turner ist tot. Die legendäre Sängerin und "Queen of Rock'n'Roll" verstarb nach langer Krankheit in der Schweiz, wie ihr Management am Mittwochabend mitteilte. "Mit ihr verliert die Welt eine musikalische Legende und ein echtes Vorbild", heißt es in einem entsprechenden Statement.

Tina Turner wurde am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownswille, Tennessee, geboren. Der musikalische Durchbruch gelang der Musikerin, die einfachen Verhältnissen entstammte, in den 1960er-Jahren an der Seite ihres damaligen Ehemannes Ike Turner - "Nutbush City Limits" (1973) war damals einer der ersten ganz großen Erfolge.

180 Millionen verkaufte Tonträger und acht Grammys

Die Ehe mit Ike Turner war überschattet von zahlreichen Skandalen und scheiterte krachend. Nach der Scheidung 1978 lag auch Tina Turners Karriere brach. Einige Jahre später, mit Mitte 40, erfand sie sich dann musikalisch ganz neu und startete als Pop-Sängerin eine beispiellos erfolgreiche Solokarriere. Mit Songs wie "Simply The Best", "We Don't Need Another Hero", "Private Dancer" und "What's Love Got To Do With It" landete sie Welthits. Tina Turner verkaufte Schätzungen zufolge über 180 Millionen Tonträger und wurde unter anderem mit acht Grammys ausgezeichnet.

Turner hatte in jüngerer Vergangenheit mehrfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, unter anderem erkrankte sie 2016 an Darmkrebs. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte die ikonische Sängerin, die 2013 den Manager Erwin Bach heiratete und sich zuletzt nur noch selten in der Öffentlichkeit zeigte, im schweizerischen Küsnacht.