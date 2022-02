Im Rechtsstreit um eine Doppelgängerin in einer Tribute-Show hat Tina Turner den Kürzeren gezogen. Wie der BGH am Donnerstag urteilte, überwiege die Kunstfreiheit in diesem Fall das Persönlichkeitsrecht.

Sieht die Musical-Darstellerin Dorothea "Coco" Fletcher der echten Tina Turner zu ähnlich? Über diese Frage mussten sich zuletzt die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) den Kopf zerbrechen. Am Donnerstag wurde nun das endgültige Urteil gefällt: Die Klage von Tina Turner wird abgewiesen. Die Kunstfreiheit, so heißt es in der Begründung des ersten Zivilsenats des BGHs, überwiege in diesem Fall das Persönlichkeitsrecht.

Grund für die Auseinandersetzung war ein Werbeplakat zu einer Tribute-Show über Tina Turner: Auf dem Plakat ist die Hauptdarstellerin Coco Fletcher in der Rolle der Sängerin zu sehen. Ihr Gesicht ist dabei nur im Profil zu sehen. Darunter steht zudem der Titel der Veranstaltung: "Simply The Best - Die Tina Turner Story". Die heute 82-jährige Turner hatte den Veranstalter Cofo Entertainment aus Passau nach Veröffentlichung des Plakats auf Unterlassung verklagt: Das Plakat erwecke den Eindruck, dass Turner selbst bei der Show auf der Bühne stünde, so die Erklärung. Vor dem Kölner Landgericht hatte Turner Anfang 2020 Recht bekommen. Doch nur wenige Monate später wurde das Urteil vom Oberlandesgericht Köln kassiert. Ähnlich wie der BGH gewichtete auch das OLG die Kunstfreiheit höher als das Recht am eigenen Bild und eigenen Namen.

Der Veranstalter der Show, Oliver Forster, zeigte sich in einem Statement gegenüber der Zeitung "Bild" erleichtert: "Ein Sieg für die Welt der Tribute-Shows und Doppelgänger. Ich bin sehr froh, dass der Rechtsstreit nach über zwei Jahren zu unseren Gunsten beigelegt werden konnte."