Seit einem halben Jahr ranken sich Spekulationen um die genaue Todesursache von Lisa Marie Presley (54). Nun wurde ein Autopsiebericht veröffentlicht, der Klarheit schafft: Woran starb die Sängerin wirklich?

Damit hatte zu Beginn des Jahres niemand gerechnet: Am 10. Januar feierte Lisa Marie Presley noch an der Seite ihrer Mutter Priscilla Presley (78) bei den Golden Globe Awards in Beverly Hills, zwei Tage später war sie tot. Nach vielen Spekulationen über die Todesursache herrscht nun, ein halbes Jahr später, Gewissheit: Die Tochter des "King of Rock'n'Roll" Elvis Presley erlitt in ihrem Haus in Calabasas bei Los Angeles einen Herzinfarkt und starb im Alter von 54 Jahren an den "Folgen eines Dünndarmverschlusses". Das geht aus einem Dokument des zuständigen Gerichtsmediziners hervor, das jetzt dem US-Portal "TMZ" vorliegt.

Zwar stehe ein vollständiger Autopsiebericht noch aus, Auslöser seien aber Komplikationen nach einer Operation zur Gewichtsreduktion gewesen. Ihre Familie ließ schließlich die Geräte abschalten, als Presley im künstlichen Koma für hirntot erklärt wurde.

Presley nahm "40 bis 50 Pfund" ab

Laut "TMZ" soll Presley kurz vor ihrem Tod "40 bis 50 Pfund" abgenommen haben, was umgerechnet 19 bis 22 Kilogramm entspricht. Zwei Monate vor den "Golden Globes" habe sie sich einer Schönheits-Operation und einer "extremen Gewichtskur" unterzogen. Presleys Ziel sei es den Berichten zufolge gewesen, bei Preisverleihungen und öffentlichen Veranstaltungen "bestmöglich" auszusehen. Auch von einer Schmerzmittel-Sucht war die Rede. In der Berichterstattung bezog sich die Boulevard-Nachrichten-Website auf Quellen aus dem familiären Umfeld.

Bereits vor drei Jahren hatte Familie Presley einen schweren Verlust erleiden müssen: Lisa Maries Sohn Benjamin Keough starb im Alter von 27 Jahren durch Suizid. Neben Michael Jackson war die 54-Jährige im Laufe ihres Lebens mit Schauspieler Nicolas Cage, Danny Keough und Michael Lockwood verheiratet. Mit Letzterem hat sie zwei Zwillingstöchter.