Sie nennt nicht nur eine Designer-Küche, sondern auch diverse Heim-Sportanlagen ihr eigen: Neben einem sahnelastigen Menü bietet Martina (54) auch Außenpool, Fitness-Studio, Billard und einen Kicker. Doch trotz der Zerstreuung überzeugt "Sporty Spice" zumindest Marcel (30) als Gastgeberin nicht.

So sorgfältig gepflegt wie Martinas Auftreten ist auch ihr Heim: Ein riesiges, makellos glänzendes und innenarchitektonisch eher kühl durchkomponiertes Haus erwartet die Mönchengladbacher Gourmet-Runde am vorletzten Tag bei "Das perfekte Dinner" (VOX). Inzwischen kennt man sich und die verschiedenen Geschmäcker ganz gut, daher vermutet Madline (33) bei Perfektionistin Martina durchaus "Molekularküche". Was sie stattdessen serviert, entspricht so gar nicht ihrem durchtrainierten Äußeren:

Motto: "Aber bitte mit Sahne!"

Vorspeise: Getrüffelte Polenta mit glasiertem Gemüse und Salsiccia

Hauptspeise: Surf and Turf mit Kartoffel-Möhren-Gratin / Knollensellerie und Kohl an Sauce Café de Paris

Nachspeise: Himbeer-Kokos-Pannacotta mit Pistazien-Kokoskuchen

"Piccobello, megaclean und abtörnend"

"Ich bin reizüberflutet", staunt Madline angesichts der kulinarischen Vielfalt, während Stephan (37) vor allem das Interieur umhaut: "Boah, so piccobello und megaclean - törnt mich total ab." Tatsächlich gibt es in Martinas Umfeld nichts Altes oder Zusammengewürfeltes: Konzept und Vorbereitung sind für die Vertriebscoachin alles. Außerdem Ehrgeiz: "Ich will hier schon mindestens Zweite werden", gibt sie ihr Ziel bekannt und arbeitet sich mithilfe eines eindrucksvollen Küchengeräteparks systematisch durch die Vorbereitungsschritte.

Selbstredend, dass sie den Zeitplan ziemlich genau einhält, das Essen auf den Punkt gegart ist und kein Weinglas leer bleibt. Auch in puncto Entertainment überlässt Martina nicht dem Zufall: In den Kochpausen zwischen den Gängen schickt sie ihre Mitesser wahlweise an den Billard- oder Kickertisch. Dabei ist das Kichern und Klackern bis in die Küche zu hören: "Ist doch schön, wenn meine Gäste Spaß haben", gibt sich Martina zufrieden und arbeitet weiter an ihrem Rührkuchen ("Den darf man nicht zu sehr rühren").

Steif und abgeklärt ist nicht perfekt

Und Spaß hat er, der Rest der Runde - nur nicht mit der etwas herben, "aufgeräumt-strukturierten" (Madline) oder auch "steif-abgeklärten" (Stephan) Gastgeberin. "Sie hat uns perfekt bedient, war aber irgendwie nicht mit dabei", lautet somit das Fazit der Runde.

"Für ein perfektes Dinner brauche ich nicht nur perfektes Essen, sondern auch den Gastgeber", formuliert Marcel seine Ansprüche. Für Martina selbst war es "fast perfekt", zumal sie "gut vorbereitet" und damit "locker durchgekommen" sei. Dafür gibt es von allen Gästen je acht Punkte - auch mit dem "mindestens zweiten Platz" klappt es also vorerst. Das Ergebnis beim morgigen Finale lässt Martina dann endlich entspannt auf sich zukommen: "Essen ist schließlich Geschmackssache."