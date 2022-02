"Das Mädchen mit den goldenen Händen", "Der Pfad" und die Videospiel-Verfilmung "Uncharted", die nach über zehnjähriger Entwicklungszeit also doch noch fertig wurde: Das sind die Kino-Neustarts am 17. Februar.

Man musste zwischenzeitlich ernsthaft befürchten, dass es nichts mehr wird mit diesem Film. Fünf Regisseure wurden verpflichtet und wieder gefeuert, viele Hollywood-Stars wie Chris Hemsworth, Chris Pratt und Channing Tatum waren für die Hauptrolle im Gespräch und sagten dann wieder ab, mehrere Drehbuch-Versionen wurden komplett verworfen. Aber am Ende hat man es dann mit Ruben Fleischer ("Venom"), Regisseur Nummer sechs, doch irgendwie hinbekommen. Ganze 14 Jahre, nachdem Produzent Avi Arad erstmals von einer Verfilmung der populären Videospielreihe "Uncharted" sprach, feiert der Schatzsucher Nathan Drake endlich sein Kino-Debüt.

Neben dem Action-Blockbuster mit der abenteuerlichen Entstehungsgeschichte erwarten Kino-Fans in dieser Woche auch noch zwei weitere spannende Neustarts: "Das Mädchen mit den goldenen Händen", ein Nachwendezeit-Drama mit Corinna Harfouch, und "Der Pfad", eine Jugendbuch-Verfilmung vor düsterer historischer Kulisse.

"Uncharted"

Als Mark Wahlberg damals ankündigte, dass man 2011 mit den Dreharbeiten zu "Uncharted" beginnen werde, lag er ganze neun Jahre daneben, aber immerhin, er blieb dem Projekt treu. Wahlberg spielt Victor "Sully" Sullivan, einen erfahrenen Schatzjäger, der gemeinsam mit dem jungen Nathan Drake (Tom Holland) den größten und berühmtesten noch unentdeckten Schatz der Welt finden möchte: El Dorado, die sagenumwobene Stadt aus Gold.

Ihr Abenteuer führt Drake und Sullivan rund um den Globus. Man findet mit der schönen Sophia (Chloe Frazer) eine patente Weggefährtin und mit dem zwielichtigen Moncada (Antonio Banderas) einen gefährlichen Rivalen. "So viel Blut" sei auf der Suche nach El Dorado schon vergossen worden, warnt Moncada seinen jungen Gegenspieler Nathan Drake, aber davon lässt sich der Nachfahre des berühmten Weltumseglers Francis Drake natürlich nicht einschüchtern.

So beginnt ein Wettlauf der Schatzsucher, der inhaltlich als Vorgeschichte zu den "Uncharted"-Videospielen angelegt ist und ansonsten vieles bietet, was man aus ähnlichen Kino-Abenteuern kennt. Furchtlose Abenteurer und fiese Schurken, Prügeleien und flotte Sprüche, feucht-gruselige Gemäuer, vergilbte Schatzkarten und, natürlich, die Verheißung von viel, viel Gold. Seth Rogen und Evan Goldberg wurden vor einigen Jahren übrigens auch mal dafür angefragt, das "Uncharted"-Projekt zu übernehmen - sie lehnten ab, weil sie an einer Kopie der "Indiana Jones"-Reihe nicht interessiert waren.

"Das Mädchen mit den goldenen Händen"

Gudrun Pfaff ist angesehen in ihrem Dorf, aber eigentlich ziemlich kühl und unsympathisch. Sie engagiert sich für ihre Nachbarn, und doch fehlt es ihr an Empathie. Es kommt nur selten vor, dass man so fein gezeichnete und komplexe Figuren in deutschen Kinofilmen sieht. Und noch seltener, dass eine Regie-Newcomerin wie hier Katharina Marie Schubert mit Stars wie Corinna Harfouch arbeiten kann. Aber Harfouch, bekannt aus diversen "Tatort"-Filmen und anderen großen TV-Produktionen, soll auf Anhieb überzeugt gewesen sein von der Idee zu Schuberts erstem Langfilm.

Die Geschichte von "Das Mädchen mit den goldenen Händen" spielt 1999 im fiktiven ostdeutschen Provinznest Briesenow, wo Gudrun (Harfouch) ihren 60. Geburtstag feiert. Als sie erfährt, dass das Kinderheim, in dem sie aufwuchs, an westdeutsche Investoren verkauft werden soll, fasst sie einen Entschluss: Sie will das baufällige alte Haus selbst kaufen, wieder aufmöbeln und zum Begegnungszentrum umfunktionieren. Ein großer Stresstest für die Gemeinde und vor allem für Gudrun, die eigentlich genug andere Baustellen hat. Das angespannte Verhältnis zu ihrer Tochter Lara (Birte Schnöink) etwa, die mit ihrem Stiefvater aufwuchs und nie erfuhr, wer ihr leiblicher Vater ist.

So ist "Das Mädchen mit den goldenen Händen" vor allem Familiendrama und Charakterstudie, aber diese Geschichte spielt eben auch nicht irgendwann oder irgendwo. Neben den Veränderungen, die Gudrun erlebt, geht es auch um die größeren, echten historischen Umbrüche der Nachwendezeit - alleine das macht dieses Regie-Debüt der preisgekürten Schauspielerin Katharina Marie Schubert schon zu einem wahnsinnig spannenden Projekt.

"Der Pfad"

"Wir nehmen den Zug an die spanisch-französische Grenze, spazieren über die Pyrenäen, und in Lissabon bringt uns ein Schiff direkt nach New York": So wie Ludwig Kirsch (Volker Bruch) seinem Sohn Rolf (Julius Weckauf, "Der Junge muss an die frische Luft") den Plan erklärt, klingt die Sache eigentlich ganz einfach. Der Hintergrund der Reise aber ist sehr ernst. Der Journalist Ludwig Kirsch hat kritische Artikel über Hitler geschrieben und befindet sich nun mit seinem Sprössling auf der Flucht. Das Ziel ist Amerika, wo die Mutter bereits wartet.

Vor allem der Weg über die Pyrenäen, von dem "Der Pfad" hauptsächlich erzählt, wird alles andere als ein "Spaziergang". Hinter jedem Bergrücken, hinter jeder Biegung muss man mit Nazi-Patrouillen oder gefährlichen Partisanen rechnen. Dabei, ihnen aus dem Weg zu gehen, soll ausgerechnet die junge Schleusertochter Núria (Nonna Cardoner) helfen - genau wie Rolf zwölf Jahre alt, ein halbes Kind noch. Als Núria und Rolf schließlich von Ludwig getrennt werden, sind die beiden ganz auf sich gestellt.

"Der Pfad" basiert auf einem gleichnamigen Jugendbuch von Rüdiger Bertram; Regie führte Tobias Wiemann ("Amelie rennt"), der dem düsteren historischen Hintergrund mit Charme, Witz und großer Leichtigkeit entgegenwirkt. Die Altersfreigabe liegt trotz Nazis und Kriegskulisse bei sechs Jahren.