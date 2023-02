Trauer um einen der Großen der deutschen Schlagerbranche: Tony Marshall ist tot. Der Sänger, der in seiner langen Karriere 20 Millionen Tonträger verkaufte, starb am Donnerstag im Alter von 85 Jahren. Das gab eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag bekannt.

Zuletzt hatte Tony Marshall 2022 gemeinsam mit seinen Söhnen Pascal und Marc einen Auftritt absolviert, jedoch zog er sich immer weiter aus der Öffentlichkeit zurück. Anlässlich seines 85. Geburtstags am 3. Februar ließ der "Schöne Maid"-Interpret in einem Statement verlauten: "Hurra, die 85 ist da! Wenn das kein Grund zum Feiern ist."

Er habe das "große Glück, meinen Geburtstag genau mit den Menschen zu feiern, die mich immer so genommen haben, wie ich bin", erklärte Tony Marshall zu seinem Ehrentag. "Die ganze Familie ist um mich herum, von meiner Frau bis zu meinen Urenkeln." Marshall betonte, er wisse um den Wert dieser Geborgenheit. Dazu spende ihm der Familiennachwuchs Kraft.

"Ich bin hocherfreut, wenn ich auf die Jahre zurückblicke, die mir geschenkt wurden"

Marshall hatte zuletzt wiederholt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Er lebte mit einem Herzschrittmacher und der Nervenkrankheit Polyneuropathie. 2019 erlitt er einen Schlaganfall und ein Nierenversagen. 2021 machte er eine Corona-Erkrankung durch. Der Lebensmut verließ den "Stimmungsmacher der Nation" dennoch nicht. "Ich bin hocherfreut, wenn ich auf die Jahre zurückblicke, die mir geschenkt wurden", bilanzierte anlässlich seines wenige Tage zurückliegenden Geburtstags. Er habe "alles erreicht, was man sich als Sänger und als Mensch nur wünschen kann." Auch dank seines beruflichen Erfolges sei er glücklich.

Tony Marshall kam 1938 in Baden-Baden als Herbert Anton Bloeth zur Welt. Er war ausgebildeter Opernsänger und wollte in den 60er-Jahren eigentlich Chansons im Stile des Franzosen Charles Aznavour singen. Deutlich erfolgreicher wurde er im Schlager-Genre. Sein Durchbruchs-Hit "Schöne Maid" erschien 1971. Weitere Charterfolge waren "Komm gib mir deine Hand", "...und in der Heimat" sowie "Bora Bora". Zwischen 1982 und 1999 moderierte er die Sendereihe "Laß das mal den Tony machen" (auch bekannt als "Die Tony-Marshall-Show") im ZDF.