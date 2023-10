Als neurotischer Privatdetektiv Adrian Monk wurde Schauspieler Tony Shalhoub weltberühmt. Seit längerem ist bekannt, dass er für einen letzten Fall den Ermittler spielen wird. Heute feiert Shalhoub seinen 70. Geburtstag.

Zwangsstörungen und zahlreiche Phobien: Sie Figur des Adrian Monk in der Serie "Monk" ist bis heute in der Fernsehwelt bekannt. Zwischen 2002 und 2009 entstanden insgesamt 125 Folgen über den neurotischen Privatdetektiven, der von Tony Shalhoub gespielt wurde. Heute feiert der Schauspieler nicht nur seinen 70. Geburtstag, sondern beschenkte schon vor Monaten seine Fans mit einer besonderen Nachricht: Er wird als Monk zurückkehren.

Diese Neuigkeit verriet Shalhoub bereits im Frühjahr. "Wir werden einen 90-minütigen 'Monk'-Film zum Streamen machen", erklärte er im Interview mit "Unheard Stories": "Es ist Monk nach Covid, und er ist in Schwierigkeiten. Wir bringen alle zurück, alle Figuren." Die Dreharbeiten sollen schon stattgefunden haben. Wann der Film auf dem Streamingdienst Peacock abrufbar ist, ist noch nicht bekannt. Medienberichten zufolge wird der Film "Mr. Monk's Last Case: A Monk Movie" heißen.

Ein wahrer "Überflieger"

Adrian Monk war nicht die erste große Rolle für den Schauspieler. Von 1991 bis 1997 spielte er Antonio Scarpacci in der Sitcom "Wings" (deutscher Titel: "Überflieger"). Auch an "Big Night", "Men in Black", "The Blacklist" und "Too Big to Fail - Die große Krise" wirkte er mit. Für seine Darstellung des Adrian Monk in der US-Fernsehserie Monk erhielt er drei Emmys, zwei SAG-Awards und einen Golden Globe. Einen weiteren Emmy gewann er 2019 für seine Nebenrolle in der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", in der er von 2017 bis 2023 zu sehen war.

Zuletzt war der 70-Jährige in "Flamin' Hot" zu sehen, bei dem Hollywood-Star Eva Longoria Regie führte. Es handelt sich dabei um eine Filmbiografie über Richard Montañez, den Erfinder des Kultsnacks Flamin' Hot Cheetos. Shalhoub ist seit 1992 mit Brooke Adams verheiratet und hat mit ihr zwei Kinder adoptiert.