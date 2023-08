Russell Crowe hat ein paar Tage in Deutschland verbracht. Sein Aufenthalt hat dem Schauspieler offenbar sehr gut gefallen: Auf Twitter (neuerdings: X) schwärmt er von Land und Leuten und teilt seine Top 5 "Dinge, die ich an Deutschland liebe".

"Unterhalte ich euch nicht?", fragt Russell Crowe in der Rolle des Maximus in "Gladiator", nachdem er mehrere seiner Widersacher bezwungen hat. Die Zeile ging in die Filmgeschichte ein. Gut unterhalten wurde Crowe nun wohl auch auf seiner gerade zu Ende gegangenen Deutschlandreise.

Auf Twitter (neuerdings: X) teilte Crowe eine Liste mit den fünf Dingen, "die ich an Deutschland liebe". Darauf finden sich neben der Autobahn und vielen lächelnden sowie Englisch sprechenden Menschen auch die vielen Grünflächen zwischen den Städten und die Überraschungen in der Architektur, die es überall zu entdecken gebe. Der fünfte Punkt der Aufzählung: "Herauszufinden, dass Bierhallen voll mit Deutschen sind, nicht nur mit Touristen."

Selfie-Lieferung über Umwege

In den Tagen zuvor postete Crowe immer wieder Schnappschüsse von seiner Deutschlandreise, versehen mit der Frage an seine Follower: "Wo bin ich jetzt?" Crowe besuchte etwa den Nürnberger Justizpalast, in dem den NS-Kriegsverbrechern der Prozess gemacht wurde, sowie auch den Kölner Dom.

Einen Post hat der aus Neuseeland stammende Crowe sogar auf Deutsch verfasst. "Kennst du den Akkordeonspieler oder sonst jemanden in dieser Band?", schrieb der Schauspieler zu einem Selfie, das ihn mit einer Volksmusik-Kapelle zeigt. Der Grund für die ungewöhnliche Frage: Er konnte das Selfie nicht selbst übergeben, weil er aufbrechen musste, als die Band noch am Spielen war. "Ich versprach ihm, dass ich ihm das Foto bringen würde", so Crowe weiter. "Vielleicht können Sie mir bei der Lieferung helfen?" Das Foto fand schließlich den Weg zu seinem Adressaten.

"Ich werde defintiv die Zeit finden, um zurück zu kommen", schreibt Crowe unter seiner Top-5-Liste. "Es gibt hier so viel zu entdecken."