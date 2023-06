Power, Pieseln und - zum Glück - kein "Parfüm" im Hundeparcours: Zum Auftakt von "Top Dog Germany" (RTL) gab es spektakuläre tierische Leistungen zu bewundern. Moderator Frank Buschmann kommentierte sich wie gewohnt in Ekstase.

25.000 Euro! Dafür lässt es sich schon mal mit seinem Hund durch einen Parcours hecheln. Es gehört allerdings viel mehr dazu, um bei "Top Dog Germany" ( RTL) das Frauchen oder Herrchen vom "Besten Hund Deutschlands" zu werden. Das merkten gleich zum Auftakt der dritten Staffel der Physical-Dogshow die Teams aus Vier- und Zweibeiner. Das erste Teilstück auf dem Weg zur Nachfolge der Vor- und Vorvorjahressieger, Border Collie-Dame Trouble (8) und Melanie Fydrich (35), der Vorrundenparcours, führte über acht Hindernisse.

Normalerweise rastet Moderator Frank Buschmann ja eher bei menschlichen Superleistungen der "Ninja Warrior Germany" tierisch aus. Aber auch die Helden-Hunde bringen den leidenschaftlichen Routinier gerne mal in Schnappatmung. "Cully, du Zauberhund!", jauchzte "Buschi" gleich beim ersten Starter des Abends. Der Working Cocker Spaniel von Claudia Prath (55) wurde dann auch nur von einem anderen Wunder-Wauzi im Rennen um den Tagessieg getoppt: Mischling Pixel von Melanie Kola (22) war Schnellster im Vorrundenparcours und gewann dann auch den Showdown gegen Cully und sicherte sich die Tagessiegprämie von 5.000 Euro.

Buschi war geflasht: "Das ist pure Perfektion. Das geht nicht besser." Moderationskollege Jan Köppen erlebte "einen Gänsehautmoment". Im Finale gibt es mit Pixel, Cully und auch den Drittplazierten, Border Collie Ninja und Herrchen Dominik Arend (die Vorjahreszweiten), ein Wiedersehen.

Herrchen gibt auf: "Faire Entscheidung für den Hund"

Shows mit Tieren. Da hebt sich mitunter misstrauisch die Augenbraue. Macht das den Zamperln wirklich Spaß? Bei "Top Dog Germany" tut man alles dafür, dass sich die Wuffis wohlfühlen. Tierärztin Tanja "Doc Polly" Pollmüller checkt alle Vierbeiner, bevor sie sie auf den Parcours loslässt. Agilityexperte Jan Dießner begleitet die Duos wachsam im Parcours und gibt auch den Schiedsrichter. Alles für den Wauzi!

So denken auch die Hundebesitzer. Allen ist eines gemein: das absolute Vertrauen, die unbändige Liebe zu ihrem Tier. "Er ist mein Seelenverwandter auf vier Pfoten", sagte etwa Adrian Schäfer (30) über seinen Husky-Mix Marley. Die beiden lieben gemeinsame Abenteuer, etwa tagelanges Bushcrafting in der freien Natur. "Top Dog Germany", "unser neuestes Abenteuer", endete nach der Vorrunde: Marley war zwar willig und fröhlich unterwegs, allerdings nur, bis er am Boden etwas witterte. Vielleicht eine kleine Hinterlassenschaft eines Vorgängers. Jedenfalls striezte Marley stolz seine Markierung drüber, bevor er vor dem angedachten Sprung ins Wasserbecken dankend ablehnte, bis das Herrchen die Aufgabe signalisierte. Dießner war voll des Respekts: "Faire Entscheidung für den Hund."

"Wenn Baloo einen fahren lässt ..."

"Top Dog Germany" feiert die Freundschaften zwischen Tier und Mensch. Wie die von Nova, einer Schweizer weißen Schäferhündin, mit Lisa Kießling (34), die gemeinsam durch die Gegend heizen - Lisa auf dem Motorrad, Nova daneben im Beiwagen. Oder jene der Australian-Cattle-Dog-Dame Cola zu Carmen Weiß (28), die so weit führt, dass Cola in der Tierarztpraxis eine richtige Assistentin ist, die Frauchen Pflaster oder Binden anreicht! Oder Tagessieger Pixels: Der ist ein Rettehund und sucht mit seinem Frauchen Melanie im Ernstfall nach bei Unglücken Verschütteten. Da muss man sich blind aufeinander verlassen können.

Auch Neufundland-Mix Baloo (Buschi: "Der bringt den Parcours zum Beben") und Herrchen Jonathan Schweppe (28) sind ein Herz und eine Seele. Und auch wenn der Hüne - mit 70 Zentimetern Schulterhöhe der "Gigant des Tages" - durchaus etwas von der Gemütlichkeit seines Fastnamensvetters aus dem Dschungelbuch hat (Balou, der Bär), waren alle froh, dass er auf seine "Geheimwaffe" verzichtete. Schweppe: "Wenn Baloo einen fahren lässt, dann flackern euch die Nasenhaare weg."

Malheur im Parcours: "Lady Helga" verzweifelt über einem Büstenhalter

"Jeder Hund ist anders", weiß Frank Buschmann. Groß, klein, struppig, glatt. Aber jeder ist auf seine Art einzigartig und, das bewies die erste Show sofort, ein Wunder auf vier Beinen. "Man ist nie zu klein, um großartig zu sein", weiß etwa Anja Wille (43), das Frauchen der noblen Welsh-Corgi-Pembroke-Lady Helga. Die ist quasi qua Rasse adelig, wo die doch die englische Queen in ihr royales Herz geschlossen hatte.

Helga war mit 26,5 Zentimetern Schulterhöhe der zierlichste aller Shortys und trotzdem gut unterwegs: Hätte man ihr im Waschsalon nicht einen eher bürgerlichen Büstenhalter zum Transport gegeben, über dem sie ein bisschen ratlos (aber stets in royaler Würde) verzweifelte, wäre mehr drin gewesen. "Das wird zeitlich nicht reichen", erkannte Buschi. aber, und das ist richtig: "Aber das ist eigentlich wumpe."

Es wird alles spielerisch gehalten. Für jede Vorrundenstation hatte der Wuffi 30 Sekunden Zeit, danach durfte Herrchen/Frauchen helfen, damit beide ihre Parcours-Reise fortsetzen konnten. Da musste dann eben Herrchen das Plastikauto fertig "einparken" oder Frauchen die Gummi-Einhörner aus dem Rinnsal herausangeln.

Was haben Frank Buschmann und seine Hündin Pebbles gemeinsam?

Nur am Planschbecken, dem letzten Hindernis vor dem Buzzer, gab's kein Pardon. Da musste man halt durch, entweder selber paddelnd oder auf den Armen des menschlichen Partners. So wie das Havaneser-Fellknäuel Marta, dass im Wasser mit Mia Wolff (19) zum triefenden "Nacktmull" (Buschi) wurde. Oder Siberian Husky Shiva, die fast so mystisch-schöne Augen hat wie ihre Besitzerin Valeria Ereth (27). Na klar, und auch "Lady Helga" ließ sich natürlich von ihrer Leibgarde Anja durch die Fluten helfen. Adel verpflichtet.

Der Top-Form der tierischen Kandidaten passten sich die menschlichen Moderatoren an. Köppen kalauerte, was das Zeug hielt. Der schönste Dialog entspann sich über der Tatsache, dass auch Buschi eine Hündin hat, die schöne "Pebbles Buschmann". Was das Tier denn von seinem Herrchen übernommen habe, wollte Köppi wissen. "Die Sanftmut, die Ruhe", meinte Buschi selbstironisch. "Und das Fell", witzelte Köppen. "Ja", lachte Buschmann, "am Bauch!" - "Jedenfalls ist sie eine Wunderschöne", meinte Köppen, "da kann sich das Herrchen eine Menge abgucken."